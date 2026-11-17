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Resumen: Leonardo Betancur hizo un llamado a la donación de órganos en una entrevista publicada por Vea el 14 de noviembre. Contó que Adriana Betancur lleva seis años en lista de espera para un nuevo riñón y que continuará ese proceso después de superar las complicaciones de salud que motivaron su hospitalización.

La necesidad de un nuevo trasplante de riñón para Adriana Betancur llevó a su hermano Leonardo a hacer un llamado sobre la donación de órganos. En una entrevista publicada por la revista Vea el 14 de noviembre, el familiar explicó que la presentadora lleva seis años en lista de espera y que ese proceso continuará una vez supere las complicaciones que motivaron su hospitalización.

El mensaje de Leonardo puso el foco en una situación que va más allá del ingreso de la comunicadora a cuidados intensivos. Aunque su familia informó que logró superar la intubación, la enfermedad renal crónica por la que ha recibido tratamiento durante años sigue siendo parte central de su proceso de salud.

El llamado del hermano de Adriana Betancur

En su conversación con Vea, Leonardo describió la angustia que vivió la familia durante los días más complejos de la hospitalización. También pidió que la atención sobre el caso sirviera para hablar de otras personas que enfrentan la espera de un órgano y de la importancia que tiene la donación para esos pacientes.

Según el relato del familiar, Adriana ha permanecido seis años en lista de espera para recibir un riñón. Explicó que, después de superar la situación médica que atraviesa, seguirá en ese proceso. Su intervención no se limitó a la evolución de la infección que la llevó a la clínica, sino que recordó el tratamiento renal que necesita a largo plazo.

Leonardo se refirió además al sufrimiento que representó acompañar a su madre mientras la salud de la presentadora se complicaba. Desde esa experiencia familiar hizo el llamado a la ciudadanía y a las entidades, al señalar que otras personas también pasan por circunstancias semejantes.

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La evolución que contó su familia

En la entrevista publicada el 14 de noviembre, su hermano informó que Betancur había sido extubada y estaba consciente desde la noche del jueves anterior. De acuerdo con esa versión, podía respirar de manera autónoma, aunque recibía apoyo ocasional mediante una mascarilla.

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El familiar describió una recuperación lenta y señaló que la infección seguía bajo vigilancia. También informó de episodios de fiebre que requerían nuevos cultivos y explicó que el trabajo médico se concentraba en controlar la peritonitis, extraer toxinas de la sangre y reducir la inflamación.

Durante la hospitalización, Adriana fue sometida a una intervención para retirar el catéter peritoneal. Su hermano indicó que ese dispositivo había sido identificado como una posible puerta de entrada de la bacteria relacionada con la infección. La información sobre el procedimiento y la evolución fue entregada por él al hablar de los cuidados que recibía la comunicadora.

De la diálisis peritoneal a la hemodiálisis

Antes de esta hospitalización, la presentadora realizaba diálisis peritoneal en casa. A raíz de las complicaciones pasó a recibir hemodiálisis, según contó Leonardo. El cambio de tratamiento hizo parte de las medidas adoptadas durante la atención de la infección y la acumulación de líquidos que afectó su estado.

La historia de Adriana con la enfermedad renal se remonta a 2011, cuando fue diagnosticada con insuficiencia renal crónica. En 2014 recibió un trasplante de riñón. Años después tuvo que regresar a la diálisis, tras perder funcionalidad el órgano trasplantado, y volvió a enfrentar la espera de un nuevo trasplante.

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Conocida por su trabajo en la sección de entretenimiento de Noticias RCN y en el programa Muy buenos días, Betancur ha recibido mensajes de apoyo de colegas y seguidores durante este proceso. El llamado de su hermano busca que esa atención también se traduzca en interés por la donación de órganos y por los pacientes que, como ella, continúan en lista de espera.