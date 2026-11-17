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Resumen: Santiago Peña, expresidente de Paraguay, cambió un cuartel presidencial con aire acondicionado y gimnasio por una celda de cuatro por cuatro en la prisión militar de Viñas Cué. El juez ordenó el traslado tras las quejas por sus privilegios. El exmandatario enfrenta un proceso penal por el colapso de Ueno Bank, que afectó a 2,9 millones de clientes.

El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, fue trasladado el lunes 16 de noviembre a la prisión militar de Viñas Cué, en Asunción, donde continuará cumpliendo prisión preventiva mientras avanza el proceso penal que enfrenta por el escándalo de Ueno Bank.

La llegada del exmandatario al penal llamó la atención: ingresó esposado, con chaleco antibalas y casco, escoltado por un amplio dispositivo de seguridad, según las imágenes difundidas por agencias internacionales. El traslado se produjo por orden del juez Osmar Legal, después de los cuestionamientos por las condiciones especiales que habría tenido en su anterior lugar de reclusión.

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¿Por qué trasladaron al expresidente de Paraguay a otra cárcel?

Antes de llegar a Viñas Cué, Peña permanecía detenido en las instalaciones del Regimiento Escolta Presidencial, en Asunción. Sin embargo, su permanencia allí generó cuestionamientos después de que medios paraguayos difundieran imágenes de las comodidades que tenía asignadas: una habitación con cama amplia, baño privado, aire acondicionado, oficina y hasta un espacio acondicionado como gimnasio.

Las denuncias por esos presuntos privilegios provocaron cambios dentro de la institución militar. El presidente paraguayo, Pedro Alliana, ordenó retirar del cargo al coronel que estaba al frente del Regimiento Escolta Presidencial.

Posteriormente, el juez Osmar Legal dispuso que el expresidente de Paraguay fuera trasladado a la prisión militar de Viñas Cué, donde deberá permanecer separado de los demás internos y de otros procesados dentro de la misma investigación.

Así será la celda donde quedó Santiago Peña

El general Nicolás Narváez, presidente de la Suprema Corte de Justicia Militar, explicó que el exmandatario ocupará una habitación de aproximadamente cuatro por cuatro metros, equipada con una cama, un baño, un armario, una mesa, una silla y un ventilador. A diferencia del lugar donde permanecía, la celda no cuenta con aire acondicionado.

Aunque estará aislado de los demás reclusos por disposición judicial, Peña podrá utilizar una cancha múltiple dos veces al día, en horarios diferenciados. También tendrá comunicación con sus abogados y podrá recibir visitas de acuerdo con las condiciones establecidas por las autoridades penitenciarias. El exmandatario ingresó con una maleta de ropa y no tiene autorización para conservar teléfonos celulares ni computadores en su celda.

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El escándalo de Ueno Bank que sacudió a Paraguay

El proceso judicial contra Peña está relacionado con la crisis de Ueno Bank, una entidad financiera digital que fue intervenida por el Banco Central paraguayo el 3 de noviembre, después de que se detectaran graves problemas financieros.

La medida afectó a cerca de 2,9 millones de clientes y dejó comprometidos aproximadamente 2.800 millones de dólares en depósitos, además de recursos de instituciones públicas y fondos de jubilación.

Peña fue destituido por el Senado el 6 de noviembre, tras un juicio político en el que fue declarado culpable de mal desempeño de sus funciones. Antes de esa decisión, el entonces mandatario había presentado su renuncia, pero el Congreso no la aceptó y prefirió continuar con el juicio. Desde entonces enfrenta un proceso penal por presuntas irregularidades vinculadas con la entidad financiera.

La Fiscalía paraguaya adelanta además investigaciones sobre los bienes del expresidente de Paraguay, entre ellas una lujosa propiedad que fue allanada en los últimos días como parte del caso.

Por su parte, la defensa del exmandatario ha sostenido que no existe peligro de fuga ni de obstrucción a la investigación y que Peña no intervino en las operaciones de la entidad financiera. La Fiscalía lo imputó por los presuntos delitos de abuso de confianza y administración para beneficio personal, y pidió el congelamiento de sus fondos y bienes.

El exmandatario, que llegó a Viñas Cué el mismo día en que cumplió 48 años, deberá esperar en esa prisión militar el avance del proceso penal en su contra.