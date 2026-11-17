Foto de archivo.

Resumen: Don Omar confirmó el estadio de Envigado, conocido como Polideportivo Sur, para el concierto promocionado como Medellín el domingo 7 de noviembre de 2027. Su calendario oficial también muestra los recintos de Bogotá y Cali. La preventa está anunciada para el 19 de noviembre de 2026.

Don Omar confirma el estadio de Envigado como escenario de su concierto para Medellín en 2027

Don Omar ya tiene escenario confirmado para su concierto en el Valle de Aburrá: el estadio de Envigado, conocido como Polideportivo Sur, recibirá al cantante puertorriqueño el domingo 7 de noviembre de 2027. La presentación forma parte de su gira The Last King World Tour y figura en el calendario oficial del artista.

El anuncio resuelve una de las dudas que seguían abiertas desde la confirmación de las fechas colombianas. Aunque el concierto aparece promocionado bajo el nombre de Medellín, el recinto elegido está en Envigado. En la página del intérprete, la parada se identifica como Medellín, Colombia, y el lugar indicado es Estadio Envigado.

La fecha se mantiene para el 7 de noviembre de 2027. Lo nuevo es la identificación del escenario: cuando Minuto30 informó de los conciertos en Colombia el pasado 7 de noviembre, todavía no se habían anunciado oficialmente los recintos de las tres presentaciones en el país.

¿Dónde será el concierto de Don Omar?

La presentación para el público del Valle de Aburrá se realizará en el Polideportivo Sur de Envigado. El calendario publicado en donomar.com ya incluye ese escenario junto a la fecha del show, dentro del recorrido latinoamericano de 2027.

De esta manera, los seguidores que consulten la gira encontrarán la ciudad de Medellín como referencia de la parada, pero deberán tener en cuenta que el concierto se desarrollará en el municipio de Envigado. Esa precisión es importante para quienes empiecen a organizar su asistencia al evento.

La noticia también permite separar dos datos del anuncio: las fechas de la visita a Colombia ya se conocían; la actualización corresponde a los lugares que recibirán al artista. La confirmación del estadio aparece ahora tanto en el sitio oficial como en la información difundida sobre el concierto local.

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Las otras ciudades colombianas también tienen recinto

La agenda de The Last King World Tour contempla tres presentaciones consecutivas en Colombia durante la primera semana de noviembre de 2027. El recorrido comenzará el jueves 4 de noviembre en Bogotá, donde el cantante se presentará en Vive Claro.

La siguiente parada será Cali, el viernes 5 de noviembre, en el estadio Pascual Guerrero. Después llegará el concierto del domingo 7 en Envigado, que cerrará el paso del artista por Colombia antes de continuar hacia México, según el calendario disponible en su página.

El itinerario latinoamericano incluye además presentaciones en países como Paraguay, Argentina, Chile, Perú y Ecuador antes de la llegada a Colombia. Tras la fecha del Valle de Aburrá, el sitio oficial muestra una presentación en Monterrey el 9 de noviembre, seguida por Guadalajara y Ciudad de México.

¿Cuándo comienza la preventa?

El calendario oficial anuncia la preventa para el jueves 19 de noviembre de 2026. Telemedellín informó que la primera etapa comenzará a las 10:00 de la mañana. En donomar.com también permanece disponible la sección para registrarse y recibir información sobre el proceso.

El prerregistro es gratuito y no equivale a la compra de una boleta. Completar el formulario tampoco garantiza una entrada ni un lugar en el concierto. Es un paso distinto a la venta, por lo que los asistentes deben revisar las indicaciones que se publiquen en los canales oficiales.

La recomendación de acudir a esos canales cobra importancia después de que el propio Don Omar alertara sobre páginas falsas que ofrecían entradas anticipadas para su gira. En octubre, el artista pidió a sus seguidores no entregar dinero a intermediarios que prometieran accesos antes de la apertura oficial.

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