Foto: Captura de video

Resumen: Un video viral asegura que Los Simpson predijeron un "gran apagón" mundial para el 17 de noviembre de 2026, basándose en una escena del episodio "It's a Blunderful Life" (2023). En realidad, el episodio no menciona ese año ni un apagón global. Lo único real programado para esa fecha es una prueba de un minuto del Sistema de Alerta de Emergencia de Estados Unidos (FEMA y FCC), que interrumpirá radio y televisión a las 2:20 p. m., hora del este, sin afectar celulares ni el suministro eléctrico.

¿Un ‘gran apagón’ el 17 de noviembre? Qué hay de cierto en la supuesta predicción de Los Simpson

Una supuesta predicción de Los Simpson volvió a inquietar a usuarios en redes sociales. Según publicaciones que acumulan miles de reproducciones, la serie animada habría anunciado un «gran apagón» mundial para el próximo 17 de noviembre. Sin embargo, al revisar el episodio del que hablan y los anuncios oficiales, la teoría se cae por varios lados: esto es lo que realmente se sabe.

¿De dónde salió la teoría?

El fragmento que impulsó los rumores pertenece a «It’s a Blunderful Life», el séptimo episodio de la temporada 35 de Los Simpson, estrenado el 19 de noviembre de 2023. En la historia, Lisa cuenta cómo Homero terminó señalado como el responsable de un corte de energía que dejó a Springfield a oscuras en los días previos a la celebración de Acción de Gracias.

El detalle que encendió las especulaciones aparece en el diario de Lisa: en una de sus páginas se ve la fecha 17 de noviembre junto a una referencia a una tormenta. A partir de esa anotación, usuarios en X y otras plataformas comenzaron a presentar la escena como una advertencia sobre un supuesto corte eléctrico de alcance mundial, y el video se volvió viral en cuestión de días.

Pero el episodio no menciona el año 2026 ni habla de un apagón que afecte a varios países. Además, las fechas no cuadran: en la trama, el Día de Acción de Gracias llega seis días después del 17 de noviembre, mientras que en 2026 la festividad estadounidense se celebra el 26 de noviembre, es decir, nueve días después. Se trata, entonces, de una coincidencia sacada de contexto.

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🧐Los Simpson predicen el ‘Gran Apagón’ para el 17 de Noviembre.

🇺🇸Este mismo día se realizará una prueba del Sistema Nacional de Alerta de Emergencias.

👉Episodio “It’s a Blunderful Life” emitido el 19 de Noviembre de 2023. https://t.co/6HcaxQ0Chd — Antonio Pérez-Algás (@apanalis) November 6, 2026

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Lo que sí ocurrirá el 17 de noviembre en Estados Unidos

La fecha sí coincide con un evento real anunciado por las autoridades de Estados Unidos, aunque no tiene nada que ver con un corte de electricidad. Ese martes, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) harán una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS), alrededor de las 2:20 p. m., hora del este.

Durante el ejercicio, emisoras de radio, canales de televisión abierta y por cable y otros proveedores participantes interrumpirán su programación habitual por cerca de un minuto para transmitir un mensaje de prueba, que podrá difundirse en inglés, español o en ambos idiomas, según cada estación. El objetivo es comprobar que las alertas lleguen y se retransmitan bien, y detectar fallas técnicas antes de una emergencia real. Las autoridades han insistido en que la ciudadanía no debe tomar ninguna acción.

A diferencia del simulacro nacional de 2023, esta prueba no llegará a los teléfonos celulares, pues evalúa únicamente el sistema de alertas de radio y televisión; los móviles seguirán funcionando con normalidad. Y si el mal clima o una emergencia verdadera obligan a aplazar el ejercicio, la fecha alternativa prevista es el 3 de diciembre de 2026.

Ninguno de los documentos oficiales del ejercicio contempla suspender el suministro eléctrico: se trata solo de una comprobación de los canales de comunicación, como las que se hacen cada dos o tres años por ley.

Una «predicción» que no resiste la revisión

Al rumor también se le sumaron las recomendaciones de algunos gobiernos europeos sobre la preparación de kits de emergencia con agua, alimentos y linternas. Esas orientaciones son consejos generales para afrontar distintos tipos de crisis y no anuncian ningún apagón programado; su difusión fue usada para reforzar una conexión que no está demostrada.

Los Simpson cargan desde hace años con la fama de «predecir» el futuro, pero la mayoría de esas coincidencias se explican por la enorme cantidad de episodios de la serie, que lleva más de tres décadas al aire y ha satirizado miles de situaciones. En este caso, la escena corresponde a una historia de ficción estrenada hace casi tres años, y la fecha coincide por casualidad con una prueba rutinaria de alertas.

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En resumen: no hay evidencia de que el mundo vaya a quedarse a oscuras el 17 de noviembre. Lo único programado para ese día es una prueba de un minuto del sistema de alertas de Estados Unidos, un ejercicio periódico que no requiere ninguna acción por parte del público.