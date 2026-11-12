«Te amo infinito»: la desgarradora despedida de Alix Escobar, expareja de Cata Amatista

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La muerte de Catalina Fernández Gómez, conocida en redes sociales como Cata Amatista, sigue dejando mensajes de despedida entre familiares, amigos y seguidores que acompañaron su historia durante los últimos años. Uno de los más emotivos fue el de Alix Escobar (@alixesco), también creadora de contenido y expareja de la joven caleña, quien decidió recordar públicamente la historia de amor que vivieron.

A través de su cuenta de Instagram, Alix compartió varias fotografías junto a Catalina y un extenso texto en el que habló del dolor que le produjo su partida, pero también de la gratitud por los momentos que alcanzaron a vivir juntas. «La vida me dio el primer amor más maravilloso del mundo», escribió al comienzo de su publicación.

Alix también dejó unas palabras dirigidas directamente a Cata. Contó que esperaba que pudiera escuchar cada «te amo» para sentirla cerca nuevamente y agradeció todas las ocasiones en las que disfrutaron juntas, tanto los planes grandes como los instantes cotidianos que marcaron su relación.

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«El hueco que siento ahora mismo es tan profundo»

En su despedida, Alix habló con sinceridad sobre la manera en la que está enfrentando la pérdida. Según contó, después de haber atravesado anteriormente la muerte de otras personas cercanas, llegó a pensar que con el tiempo podría resultar más sencillo aceptar una nueva despedida. Sin embargo, aseguró que esta experiencia fue completamente diferente.

«El hueco que siento ahora mismo es tan profundo que me disocia y me aturde», escribió. También confesó que la partida de Catalina la dejó en pausa y con muchas preguntas sobre por qué una persona con tantos proyectos y tanta energía puede irse tan pronto.

Más adelante recordó varios de los momentos que compartieron durante su relación y agradeció especialmente haber tenido la oportunidad de conocer una versión muy cercana de Cata. «Fuimos prueba de un amor real», expresó en otro apartado del mensaje, en el que también mencionó las risas, las experiencias y la historia que construyeron a lo largo de su noviazgo.

«Qué fortuna conocerte»: la gratitud en medio del dolor

Aunque buena parte de la publicación está atravesada por la tristeza, Alix también quiso hablar desde la gratitud. La creadora aseguró sentirse privilegiada por haber compartido tantos momentos junto a Catalina y describió su relación como uno de los grandes regalos que recibió en su vida.

«Qué fortuna conocerte, compartir tantos momentos, tantas risas, tanto amor, tanta vida», escribió. Alix reconoció que no pudo conservarla durante toda su vida, pero aseguró que agradece profundamente haber coincidido con ella durante el tiempo que estuvieron juntas.

Finalmente, le pidió fortaleza y acompañamiento desde donde estuviera y cerró uno de los apartados más personales de su despedida con una promesa: «Te amo infinito. Te amo siempre».

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La familia de Cata Amatista también la despidió con un mensaje

El fallecimiento de Cata Amatista fue confirmado este 12 de noviembre mediante una publicación realizada desde sus propias redes sociales. Su familia explicó que Catalina había «partido de este plano material» y agradeció a todas las personas que la acompañaron durante su proceso, tanto de forma presencial como a través de mensajes y muestras de cariño en internet.

Además, sus seres queridos hicieron una petición especial: que su historia no fuera recordada únicamente por el cáncer que enfrentó durante los últimos años. «El cáncer no fue toda su historia. Su historia fue el amor», señalaron en el comunicado con el que confirmaron su muerte.

Catalina tenía 24 años y había desarrollado proyectos como actriz y creadora de contenido. Desde 2023 compartió públicamente parte de su proceso de salud y, con el paso del tiempo, sus redes también se convirtieron en un espacio para hablar de sus sueños, del arte, de la esperanza y de las ganas de continuar viviendo, más allá del diagnóstico.

Por eso, quienes estuvieron cerca de ella han comenzado a recordarla desde esas otras facetas. En el caso de Alix Escobar, su despedida estuvo marcada especialmente por una historia de amor que, según sus propias palabras, seguirá ocupando un lugar importante en su vida.