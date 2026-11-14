Foto: Área Metropolitana

Resumen: Las autoridades ambientales cuentan en qué estado llegó el ave al centro de fauna y qué sigue en su proceso de rehabilitación. Aquí le contamos.

Un tucán con las alas recortadas reabre la alerta por la fauna silvestre en el Valle de Aburrá

Un tucán juvenil pasó cerca de ocho meses en cautiverio con las plumas de vuelo de ambas alas recortadas, hasta que la Policía Nacional lo recuperó y lo entregó al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (Cavr) del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

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El ave llegó en un estado delicado. Además de las alas recortadas, tenía el plumaje opaco y sucio, y las plumas de la cola todavía estaban en proceso de crecimiento.

En la evaluación inicial, los profesionales encontraron que el tucán toleraba demasiado la cercanía de las personas, una respuesta que podría estar relacionada con el largo contacto humano durante su tiempo en cautiverio.

¿Cuántos tucanes se han recuperado en el Valle de Aburrá?

El caso fue explicado por Andrés Alberto Gómez Higuita, profesional universitario del Grupo de Fauna del Área Metropolitana. El funcionario advirtió que el tráfico ilegal de animales silvestres sigue generando consecuencias en la región y reveló que, desde 2024, las autoridades ambientales han recuperado 15 tucanes en el territorio metropolitano.

Hay un factor agravante: la especie no tiene distribución natural en el Valle de Aburrá. Que haya tucanes en esta zona es un indicio de los impactos que generan la captura, la tenencia y la movilización de fauna silvestre fuera de su ambiente.

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¿Podrá el tucán volver a la vida silvestre?

Eso aún está por definirse. El equipo interdisciplinario del centro de atención deberá hacer evaluaciones veterinarias, biológicas, microbiológicas y zootécnicas, además del seguimiento a la recuperación de su plumaje, su capacidad de vuelo y sus respuestas frente al entorno.

Uno de los principales desafíos será determinar si logra recuperar los comportamientos necesarios para sobrevivir sin depender de las personas. La entidad espera que, con el acompañamiento especializado, el tucán supere las afectaciones y reúna las condiciones para una eventual liberación, algo que dependerá de los resultados de su rehabilitación.

¿Dónde denunciar el tráfico de fauna silvestre?

El Área Metropolitana pidió a la ciudadanía no comprar, comercializar, transportar ni mantener animales silvestres en cautiverio, porque estas prácticas afectan sus condiciones de vida y pueden comprometer sus posibilidades de volver a su ecosistema.

Quienes conozcan casos de comercialización ilegal o tenencia de fauna silvestre, o encuentren animales en condiciones de vulnerabilidad, pueden comunicarse con la línea de emergencias de fauna del Área Metropolitana: 304 630 0090, habilitada para llamadas y mensajes de WhatsApp.