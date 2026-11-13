Vía Amalfi-Chorritos: arrancó la obra de $36 mil millones que conectará mejor el Nordeste antioqueño

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Resumen: El mejoramiento de la vía Amalfi-Chorritos, en el Nordeste antioqueño, se financia con Obras por Impuestos y contempla pavimento rígido, dos puentes y nuevas alcantarillas.

El nordeste antioqueño le sigue apostando a la conectividad. Las obras de mejoramiento de la vía Amalfi-Chorritos ya están en marcha con una inversión superior a los $36.000 millones, un proyecto que beneficiará a más de 28.000 personas de este municipio y que se adelanta mediante el mecanismo de Obras por Impuestos.

La intervención, que inició oficialmente el pasado 16 de octubre, contempla el mejoramiento de 5,7 kilómetros de vía terciaria entre el casco urbano de Amalfi y el centro poblado de Chorritos, un corredor del que dependen buena parte de las actividades económicas y productivas de la región.

¿Qué incluye el proyecto de la vía Amalfi-Chorritos?

Según lo anunciado por las compañías, los trabajos incluyen la instalación de pavimento rígido en todo el tramo, la construcción de dos puentes vehiculares, nuevas alcantarillas y el mantenimiento de las estructuras de drenaje existentes, obras clave para que el corredor aguante las temporadas de lluvia.

La vía tiene una importancia estratégica para Amalfi: conecta con la zona de La Laguna y pasa por el aeropuerto del municipio, por lo que su mejoramiento no solo facilita la movilidad de las comunidades, sino también el transporte de productos e insumos desde y hacia el campo.

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¿Quiénes están financiando la obra?

Los recursos fueron aportados mediante el mecanismo de Obras por Impuestos por cinco empresas: Grupo Argos, Dexco Colombia, Empresas Públicas de Medellín (EPM), Zona Franca Argos y Logitrans. Además, Cementos Argos participa como gerente técnico del proyecto, acompañando la coordinación y ejecución de la intervención.

Carlos Gómez, gerente de Reconstrucción de Grupo Argos, señaló que el mecanismo demuestra lo que se puede lograr “cuando el sector público y las empresas sumamos capacidades alrededor de las prioridades de los territorios”. La organización ha movilizado cerca de $800.000 millones a través de Obras por Impuestos en casi 50 proyectos de infraestructura vial, educación y saneamiento de agua, que han beneficiado a más de 600.000 personas en comunidades rurales.

EPM, por su parte, se ha vinculado a cerca de 23 iniciativas en educación, vías, acueductos, alcantarillado y saneamiento básico, con aportes superiores a los $126.000 millones que han beneficiado a más de 292.000 personas, según Hernán Andrés Ramírez Ríos, líder de Obras por Impuestos de la empresa.

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Juan Fernando Vásquez, director general de Dexco Colombia, manifestó que a través de este mecanismo la compañía busca aportar al desarrollo de Antioquia ejecutando “proyectos prioritarios y estratégicos que impactan directamente a nuestras comunidades rurales para conectarlas con las oportunidades y el mejoramiento de su calidad de vida”.

¿Cómo funciona el mecanismo de Obras por Impuestos?

Obras por Impuestos es un mecanismo creado por el Gobierno nacional que les permite a las empresas pagar una parte de su impuesto de renta financiando directamente proyectos de infraestructura y servicios en los territorios más necesitados del país, a cambio de certificados tributarios.

El modelo busca que la plata de los impuestos se convierta en obras visibles para las comunidades: carreteras, colegios, acueductos y alcantarillados que el Estado no logra financiar con la rapidez que las regiones necesitan.

¿Cuándo entregarán la vía Amalfi-Chorritos?

De acuerdo con lo anunciado por las compañías, la entrega de las obras está prevista para el primer semestre de 2028. Mientras los trabajos avanzan, quienes se movilicen por el sector deben estar atentos a la señalización y a los pasos reducidos habilitados en la zona de obra.

Con este proyecto, Amalfi se suma a la lista de municipios antioqueños que le están apostando a recuperar sus vías terciarias, claves para sacar adelante la producción del campo y conectar a las comunidades rurales con los cascos urbanos.