Foto de archivo. Bajo nivel del embalse San Rafael, en Cundinamarca, durante la sequía de 2024. Foto: Camilo 24CH, vía Wikimedia Commons (CC BY 4.0).

Resumen: Aunque sigue lloviendo en Antioquia, las autoridades advierten que el riesgo no ha pasado. Aquí le contamos qué viene con el Fenómeno de El Niño y qué deben hacer los municipios y las familias.

Que siga lloviendo no significa que el riesgo pasó: Cornare alerta por el Fenómeno de El Niño

En medio de las lluvias que siguen cayendo sobre Antioquia, la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) hizo un llamado urgente a las autoridades y a las comunidades de los 26 municipios de su jurisdicción para aprovechar esta época de aguaceros y fortalecer la preparación ante el Fenómeno de El Niño, que de acuerdo con el Ideam fue declarado oficialmente el pasado 8 de octubre.

La orientación de la autoridad ambiental se alinea con la Circular 096 del 10 de noviembre de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que insta a los municipios a fortalecer la preparación antes de que termine este mes.

Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el Fenómeno de El Niño tiene una probabilidad superior al 83 % de alcanzar una intensidad fuerte o muy fuerte entre enero y marzo de 2027. Sus mayores impactos se esperan en altas temperaturas, incendios de cobertura vegetal y disminución del agua entre diciembre de 2026 y el primer trimestre del próximo año.

Que siga lloviendo no significa que el riesgo pasó

Bajo ese lema, Cornare y la UNGRD advirtieron que este fenómeno climático no implica la ausencia total de lluvias, sino que estas se presentan de forma más irregular.

La autoridad ambiental enfatizó que la persistencia de aguaceros sobre suelos saturados aumenta considerablemente la amenaza de crecientes súbitas, inundaciones y movimientos en masa cuando las lluvias llegan con intensidad a los territorios.

El llamado llega en un momento en el que el Ideam ha advertido que diciembre será un mes crítico para Colombia por el comportamiento del fenómeno, que según los pronósticos podría llegar a ser uno de los más fuertes de las últimas décadas.

El Fenómeno de El Niño es el calentamiento periódico de las aguas superficiales del océano Pacífico que altera el clima en varias regiones del mundo. En Colombia suele asociarse a menos lluvias, temperaturas más altas y mayor riesgo de incendios forestales, aunque sus efectos no se sienten igual en todo el país.

A comienzos de 2024, el país ya vivió un episodio de este fenómeno que dejó bajos niveles en los embalses, alertas en el sector eléctrico y hasta racionamiento de agua en ciudades como Bogotá, una experiencia que hoy tienen presente las autoridades al pedir preparación anticipada.

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¿Qué deben hacer los municipios ante el Fenómeno de El Niño?

Entre las principales tareas planteadas por la UNGRD está convocar de manera extraordinaria a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo para revisar los puntos críticos y definir planes de acción inmediatos.

Además, la entidad recomendó vigilar las fuentes abastecedoras de agua, hacer mantenimiento a las bocatomas y a las plantas de tratamiento, reparar fugas, proteger los bosques y las zonas donde nace el agua, y promover su ahorro desde ya.

Para apoyar la toma de decisiones en los municipios, Cornare cuenta con el sistema Marco, una red de 45 estaciones distribuidas en 21 municipios que vigila en tiempo real las lluvias y los niveles de 33 ríos y quebradas.

La corporación también acompaña a las juntas comunitarias mediante el programa Acueductos Veredales Sostenibles (Aves), dispone de información sobre riesgo climático en su Observatorio Ambiental y articula acciones con las Alcaldías, los cuerpos de bomberos y la Brigada Forestal del Oriente para prevenir incendios de cobertura vegetal y proteger los suelos de la erosión.

En Antioquia, de hecho, EPM ya ha llamado al ahorro de agua ante el avance del fenómeno, con el fin de proteger los embalses que abastecen al Valle de Aburrá y garantizar la generación de energía.

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La prevención también empieza en la casa

En las recomendaciones para la ciudadanía, Cornare pidió empezar la prevención desde el hogar: revisar y reparar fugas en las tuberías, ahorrar agua en las actividades diarias, recolectar agua lluvia en recipientes limpios y bien tapados, proteger los nacimientos de agua y no quemar residuos ni terrenos agrícolas.

Los acueductos veredales, por su parte, deben limpiar y revisar sus bocatomas, tanques y redes de distribución para detectar fallas a tiempo y asegurar la continuidad del servicio.

De igual forma, los sectores agrícola, pecuario e industrial deberán adoptar prácticas de uso eficiente del agua para anticiparse a la posible reducción de los caudales.

Mientras continúen las lluvias de noviembre, la autoridad ambiental llamó a no bajar la guardia frente a posibles deslizamientos o crecientes súbitas en las quebradas, a mantener limpios los desagües y las alcantarillas, a atender las recomendaciones de las autoridades locales y a reportar oportunamente cualquier situación de riesgo.