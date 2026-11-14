¡Tremendo susto! Familia de hipopótamos casi es arrollada por una tractomula en la autopista Medellín-Bogotá

Resumen: Una familia de hipopótamos habría cruzado la autopista Medellín-Bogotá en Doradal y una tractomula frenó de golpe para no arrollarla. Hay recomendaciones.

En las últimas horas se conoció una versión según la cual una familia de hipopótamos habría estado a punto de ser arrollada por una tractomula en la autopista Medellín-Bogotá, a la altura de Doradal, jurisdicción de Puerto Triunfo, en el Magdalena Medio antioqueño y muy cerca de los Parques Temáticos Hacienda Nápoles.

Foto: Redes Sociales

Un frenazo para evitar la tragedia

De acuerdo con lo que se conoce, el grupo de animales habría atravesado la vía durante la noche, justo cuando se acercaba una tractomula. Su conductor habría tenido que frenar de manera repentina para no atropellarlos, una maniobra que habría evitado un accidente de consecuencias graves tanto para las personas como para los animales.

Las imágenes que acompañan esta información muestran a varios ejemplares, entre adultos y al menos una cría, a un lado de la carretera y sobre la calzada, mientras un vehículo de gran tamaño con luces encendidas permanece detenido en el lugar. La versión conocida no menciona personas heridas ni daños materiales, y hasta ahora no hay un pronunciamiento de las autoridades sobre el hecho.

Una zona de hipopótamos

Doradal y sus alrededores son conocidos por la presencia de estos animales. Los hipopótamos descienden de los que Pablo Escobar llevó a la Hacienda Nápoles y que, tras la muerte del narcotraficante, quedaron en libertad y se extendieron por ríos, lagunas y humedales de la región. Desde entonces los avistamientos cerca de las vías son frecuentes, y en distintas ocasiones los animales han salido a la carretera, algunas veces con sustos para los conductores.

Foto: Redes Sociales

Minuto30 ha registrado varios episodios similares en este corredor vial. Uno de ellos fue el de un hipopótamo que salió detrás de un carro y lo persiguió por una vía de Puerto Triunfo, y otro el de los avistamientos que siguen sorprendiendo a quienes transitan por Doradal.

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Se trata de una situación que se repite en la zona y que preocupa a conductores y transportadores, pues un choque con un animal de este tamaño puede ser mortal para los ocupantes de un vehículo liviano y para los propios hipopótamos, como ha ocurrido en episodios anteriores en esta misma vía.

Recomendaciones para quienes transitan por el sector

Ante la posibilidad de encontrarse con estos animales en la carretera, se recomienda a los conductores transitar con precaución, sobre todo en horas de la noche, cuando los hipopótamos suelen salir a alimentarse, y reducir la velocidad en el tramo de Doradal.

Si se encuentra con alguno de ellos, lo más importante es mantener la distancia. Los hipopótamos adultos pueden pesar más de una tonelada, son territoriales y pueden reaccionar de forma agresiva si se sienten amenazados, por lo que no es aconsejable bajarse del vehículo, acercarse ni intentar tomar fotografías de cerca.

También es recomendable no tocar la bocina de forma insistente ni encender luces altas directamente hacia los animales, para no alterarlos, y dar aviso a las autoridades si los ejemplares permanecen sobre la vía y ponen en riesgo a otros conductores.

Un riesgo que persiste en la vía

La autopista Medellín-Bogotá es uno de los corredores más transitados del país, con un flujo constante de vehículos de carga, buses y particulares. Esa combinación con la presencia de animales de gran tamaño en la zona de Doradal mantiene la preocupación por la seguridad vial, especialmente de noche, cuando la visibilidad es menor y los hipopótamos se desplazan con mayor frecuencia.

Mientras la región sigue conviviendo con esta especie, las autoridades y los habitantes insisten en la prudencia de los viajeros: respetar los límites de velocidad, estar atentos a la señalización y evitar detenerse en el sector para observar a los animales.

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