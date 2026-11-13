Resumen: Lucas Murillo, el niño de siete años de Cúcuta conocido como el niño del «medio corazón», ya está de vuelta en casa tras superar una cirugía de corazón de alta complejidad en Santander. El Ministerio de Salud informó que la ministra Ana María Vesga compartió un encuentro con el pequeño y destacó que su regreso fue posible gracias a la articulación con los actores del sistema de salud. El caso conmovió al país en agosto, cuando el niño pidió ayuda al presidente De La Espriella en un video. Fue operado el 21 de septiembre y recibió el alta el 14 de octubre.

¡De vuelta en casa! Lucas, el niño del «medio corazón», regresó a Cúcuta y la ministra de Salud lo visitó

El Ministerio de Salud y Protección Social confirmó este jueves que Lucas Murillo, el niño cucuteño de siete años que conmovió a Colombia como el niño del «medio corazón», ya regresó a Cúcuta y se encuentra en casa, junto a su familia, avanzando en su recuperación tras someterse a una compleja cirugía de corazón.

A través de sus canales oficiales, la cartera de salud contó que la ministra Ana María Vesga compartió un encuentro con el menor, una cita que dejó imágenes cargadas de ternura: la bienvenida, la complicidad y la alegría de un niño que hoy está de vuelta en su tierra.

«La historia de Lucas nos recuerda que detrás de cada atención en salud hay una vida, una familia y una oportunidad para seguir adelante», señaló el Ministerio de Salud al presentar el reencuentro.

Foto: Ministerio de Salud

«Después de meses de espera, hoy Lucas está en casa»

De acuerdo con el Ministerio, el regreso del pequeño fue posible «gracias a la articulación» de la cartera «con los actores del sistema de salud», que permitió que el niño accediera a la cirugía de alta complejidad que necesitaba.

«Después de meses de espera, hoy Lucas está en casa, junto a su familia, avanzando en su recuperación. Su historia refleja la importancia de superar las barreras de acceso y garantizar que quienes necesitan tratamientos y procedimientos médicos puedan recibirlos oportunamente», agregó la entidad.

Y sentenció: «Seguimos trabajando para que más colombianos, como Lucas, tengan la oportunidad de recuperar su salud y vivir».

El trino completo del Ministerio de Salud puede verse aquí.

Foto: Ministerio de Salud

El clamor que llegó hasta la Presidencia

El caso de Lucas Francesco Murillo García se hizo conocido a finales de agosto, cuando un video publicado por sus hermanas recorrió las redes sociales. Con la voz entrecortada, el pequeño le pedía ayuda al presidente Abelardo De La Espriella para acceder a la atención médica que necesitaba: «Solo tengo medio corazón, yo no quiero morir».

Lucas nació con una cardiopatía congénita compleja. En sus siete años de vida ha sido sometido a 19 cirugías, tres de ellas a corazón abierto, y dependía de oxígeno permanente, mientras su familia llevaba más de un año esperando medicamentos y autorizaciones para su tratamiento.

La respuesta institucional fue inmediata. La ministra de Salud anunció esa misma noche que la cartera asumía el caso, y el presidente De La Espriella ordenó atenderlo de manera prioritaria. El 31 de agosto, el niño fue trasladado en una avioneta medicalizada desde Cúcuta hasta la Fundación Cardiovascular de Colombia, en Floridablanca (Santander), un centro especializado en este tipo de patologías.

Cirugía de alto riesgo y 45 días de hospitalización

El 21 de septiembre, los especialistas sometieron a Lucas a una cirugía de Fontan extracardíaco fenestrado, un procedimiento de alta complejidad que duró más de seis horas y que permitió mejorar su circulación sanguínea, aplazando por ahora la posibilidad de un trasplante de corazón. Antes de entrar al quirófano, el pequeño pidió a los colombianos unirse en una cadena de oración por su vida.

El menor evolucionó de manera favorable y, tras 45 días de hospitalización, recibió el alta médica el 14 de octubre. Su madre, Andrea García, confirmó entonces que la Nueva EPS restableció la autorización de los medicamentos, el oxígeno que el niño necesita durante las noches y los gastos de desplazamiento para continuar su tratamiento.

Desde que salió del hospital, Lucas no dejó de cumplir sueños: los Bomberos Voluntarios de Floridablanca lo recibieron como bombero por un día, con uniforme y casco incluidos, y cuatro días después del alta estuvo en el estadio Américo Montanini alentando al Atlético Bucaramanga, el equipo de sus amores, que lo recibió como su hincha más especial. También sueña con conocer a Luis Díaz, quien le envió un emotivo mensaje de apoyo durante su hospitalización.

Foto: Ministerio de Salud

«Ahora sí puedo correr»

Días atrás, el propio Ministerio de Salud había compartido otro avance que llenó de esperanza al país: Lucas recupera su movilidad y, con una sonrisa, contó que «estoy feliz porque ahora sí puedo correr».

El pequeño continuará con controles médicos periódicos. Como parte de su tratamiento toma warfarina, un medicamento anticoagulante, por lo que los médicos recomendaron evitar juegos bruscos y actividades como montar bicicleta durante un tiempo, mientras su cuerpo se estabiliza. Su familia ha agradecido una y otra vez las oraciones y el acompañamiento de todo el país.

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