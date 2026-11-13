Resumen: La Cámara de Representantes, en cabeza de su primer vicepresidente, Simón Molina, entregó un reconocimiento a la Liga de Atletismo de Antioquia y a su presidente, Jacobo De León Saldarriaga, por su gestión en favor de los deportistas. El homenaje llega tras las tres medallas antioqueñas en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

Cámara de Representantes exaltó a la Liga de Atletismo de Antioquia y a su presidente, Jacobo De León

La Cámara de Representantes entregó un reconocimiento a la Liga de Atletismo de Antioquia y a su presidente, Jacobo De León Saldarriaga, en el que exalta los avances y las gestiones logrados en favor de los deportistas, para que el departamento siga siendo pionero y referente en el país.

La distinción se dio en cabeza del vicepresidente primero de la corporación, el representante por Antioquia Simón Molina, del partido Creemos, quien hace parte de la Mesa Directiva de la Cámara para la legislatura 2026-2027.

«Los grandes legados no se miden solamente en medallas y títulos, sino en las vidas que transformamos y en las generaciones que inspiramos. Hay reconocimientos que nos llenan de orgullo, pero que, sobre todo, nos recuerdan la enorme responsabilidad que tenemos con nuestra historia y con las generaciones que vienen. Recibir este reconocimiento por parte del Congreso de la República a la Liga de Atletismo de Antioquia es un homenaje a muchas generaciones que han construido una institución que ha dedicado su existencia al atletismo, al desarrollo del deporte colombiano y, especialmente, a la formación de grandes seres humanos para la vida», dijo el presidente de la Liga de Atletismo.

El homenaje llega en un gran momento del atletismo antioqueño. En los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, que cerraron este martes en Senegal, los deportistas del departamento cosecharon tres medallas: Ilsa Córdoba ganó el oro en el lanzamiento de jabalina, Dilan Graciano se quedó con la plata en la misma prueba y Michell Gómez obtuvo el bronce en los 400 metros vallas. A esas preseas se sumó un diploma olímpico, el de Wanda Arizala en los 100 metros vallas.

Antioquia, con 12 atletas, fue la liga que más deportistas aportó a la delegación de 22 que representó a Colombia en la justa juvenil, en la que el país alcanzó ocho medallas, su segunda mejor cosecha en la historia de estos Juegos.

«Este reconocimiento no pertenece a una sola persona ni a una administración. Pertenece a toda una familia que ha hecho posible esta historia: nuestros clubes, deportistas, entrenadores, jueces, dirigentes, padres de familia y a cada persona que, desde su lugar, ha entregado lo mejor de sí para engrandecer nuestro atletismo. Mi gratitud al congresista Simón Molina por este importante reconocimiento y por exaltar el valor de una institución que ha dejado huella en Antioquia y en Colombia. Como dirigentes tenemos una responsabilidad que va más allá de administrar instituciones o alcanzar resultados deportivos: tenemos el compromiso de construir legado, abrir caminos y generar oportunidades para que el deporte siga transformando vidas», agregó De León.

Una vida dedicada al atletismo

De León Saldarriaga fue atleta activo por más de 20 años y llegó a ser campeón sudamericano en lanzamiento de martillo. Realizó estudios en Gerencia Deportiva y Liderazgo y en 2022 recibió la confianza de los clubes de atletismo de Antioquia para presidir la Liga; en marzo de 2026 fue reelegido por unanimidad.

El dirigente, que también preside la Junta Directiva de la Maratón de Medellín, fue además el director del Campeonato Panamericano de Atletismo Medellín 2026, un certamen considerado histórico y exitoso en su organización, en el que compitieron los principales referentes del atletismo del continente.

Su filosofía parte de una idea clara: sin deportistas no hay deporte. Por eso, la Liga acompaña de cerca los procesos de detección, formación y alto rendimiento, con el fin de mantener activo el ciclo generacional y no correr riesgos de caer en baches de crecimiento y resultados.

Durante la ceremonia, que reunió a deportistas, entrenadores y dirigentes del departamento, la Liga también entregó reconocimientos a varios de sus atletas.

La Liga de Atletismo de Antioquia, fundada en 1935 y con sede en el estadio Alfonso Galvis Duque de la unidad deportiva Atanasio Girardot de Medellín, es una entidad privada sin ánimo de lucro constituida por los clubes de atletismo del departamento; su tarea es promover y masificar el deporte base y apoyar los desarrollos deportivos de alto rendimiento.

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Fotos: Cortesía.