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Resumen: La Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia hizo un llamado urgente a la solidaridad porque su banco de sangre se quedó sin reservas. La entidad invita a donar sangre en Medellín en dos puntos habilitados y recuerda los requisitos para ser donante voluntario.

Donar sangre en Medellín: la Cruz Roja Antioquia tiene el banco vacío y urge donantes

La Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia encendió las alarmas: su banco de sangre está vacío y hacen falta donantes voluntarios para que los pacientes que requieren transfusiones no se queden sin respuesta. Si usted puede ayudar, aquí le contamos cómo y dónde donar sangre en Medellín.

«Nuestro banco de sangre está vacío. Ayúdanos a cuidar la vida y hacer que la solidaridad llegue mucho más lejos», señaló la entidad en un llamado urgente a la solidaridad de los antioqueños, en el que invita a donar de lunes a sábado.

¿Dónde donar sangre en Medellín?

La Cruz Roja Antioquia tiene habilitados dos puntos fijos para recibir donantes voluntarios:

Sede Cruz Roja Antioquia, en Guayabal: carrera 52 # 25-310. Atiende de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. y los sábados de 7:00 a. m. a 4:00 p. m.

Pasaje Comercial Astoria: carrera 49 # 52-61, local 103, en el sector de Junín, centro de Medellín. Recibe donantes de lunes a sábado de 10:30 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 p. m. a 5:30 p. m.

Quienes tengan dudas pueden escribir a los WhatsApp 301 701 6237 o 300 709 8112, o llamar al (604) 350 5300, extensión 296. También pueden dejar sus datos en el formulario de registro de donantes de la entidad para agendar la cita de donación de sangre o de plaquetas.

Sobre el lunes festivo 16 de noviembre no hay horario confirmado: el horario publicado por la Cruz Roja habla de lunes a viernes y sábados, así que antes de ir ese día lo mejor es confirmar por WhatsApp.

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¿Cuáles son los requisitos para donar?

Según la Cruz Roja Antioquia, pueden donar sangre las personas sanas que tengan entre 18 y 65 años y pesen al menos 50 kilos. Estas son otras condiciones que debe tener en cuenta:

No llegar con más de 4 horas de ayuno.

Hidratarse bien antes y después de la donación.

Si se hizo un tatuaje, debe esperar 6 meses para poder donar.

Los hombres pueden donar cada tres meses y las mujeres cada cuatro.

En cada donación se extraen 450 mililitros de sangre, el equivalente a una bolsa. El material que se utiliza es nuevo, desechable y estéril, por lo que donar no transmite infecciones.

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¿También se pueden donar plaquetas?

Sí. La donación de plaquetas se hace con cita previa y mediante aféresis, un procedimiento en el que una máquina toma las plaquetas y le devuelve al donante el resto de la sangre. La sala de aféresis abre de lunes a sábado desde las 8:00 a. m.

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Este tipo de donación se puede hacer una vez al mes, sin diferencia entre hombres y mujeres. Las plaquetas duran apenas 5 días y se necesitan todos los días para pacientes con cáncer, recién nacidos y personas sometidas a cirugía cardiovascular.

La escasez no es nueva en Antioquia

El llamado de la Cruz Roja llega casi un año después de una emergencia parecida: en diciembre de 2025 los inventarios de la red de Antioquia llegaron a un desabastecimiento cercano al 90 %.

Según la Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia, los grupos sanguíneos más pedidos por la red hospitalaria son O positivo y O negativo. La dependencia calculó que cada banco de sangre necesita al mes entre 350 y 400 donantes de O positivo y 100 de O negativo.

En 2025 Antioquia tuvo cerca de 104.000 donantes y 41.000 pacientes recibieron transfusiones. La sangre que se dona en la Cruz Roja pasa por pruebas de VIH, hepatitis B y C y sífilis, entre otras, y se separa en componentes que llegan a una de las 20 clínicas y hospitales de Antioquia que abastece la entidad.

Además de la Cruz Roja, en Medellín funcionan otros nueve bancos de sangre, entre ellos el Hemocentro de la Universidad de Antioquia, el Hospital San Vicente Fundación, el Hospital General de Medellín y el Hospital Pablo Tobón Uribe. En Rionegro están el Hospital San Juan de Dios y la Clínica SOMER.

La invitación es a compartir este llamado y sumarse a la cadena de solidaridad: donar sangre en Medellín puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.