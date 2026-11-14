Foto: Séptima División del Ejército Nacional

Resumen: Tropas del Gaula Militar Valle de Aburrá, de la Cuarta Brigada, combaten a presuntos integrantes de la Estructura 36 y la Subestructura 5, facción Calarcá, en zona rural de Briceño, Antioquia, según la Séptima División del Ejército. El Ejército afirma que mantienen una alianza con el Clan del Golfo. No hay un balance de capturas, muertos o heridos.

Tropas del Gaula Militar combaten a presuntos integrantes de la Estructura 36 en zona rural de Briceño

Tropas del Gaula Militar Valle de Aburrá, de la Cuarta Brigada, sostienen combates contra presuntos integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura 36 y Subestructura 5, facción Calarcá, en zona rural del municipio de Briceño, norte de Antioquia. El reporte fue publicado este sábado 14 de noviembre de 2026 por la Séptima División del Ejército Nacional en su cuenta de X.

Según la Séptima División, los hombres que enfrentan las tropas mantienen una alianza criminal con el Clan del Golfo, otro grupo armado organizado que hace presencia en la zona. Esa afirmación corresponde a la versión de las autoridades militares.

Lo que informó el Ejército

El mensaje del Ejército enmarca los combates en lo que describe como una «ofensiva sostenida contra los grupos armados organizados». La unidad que participa es el Gaula Militar Valle de Aburrá, adscrito a la Cuarta Brigada, que depende de la Séptima División, con jurisdicción en Antioquia, Córdoba, Chocó, Sucre y el municipio de Puerto Boyacá.

El comunicado precisa que las tropas «sostienen combates», es decir, que el enfrentamiento estaba en curso al momento de la publicación. La Séptima División añadió que las operaciones militares continúan en el departamento, con el propósito de neutralizar el accionar criminal de estos grupos armados organizados. La publicación se difundió con la etiqueta #ContraLaAmenaza.

Lo que no se conoce hasta ahora

La información oficial disponible no detalla en qué vereda de Briceño se presentan los combates ni cuántos integrantes de los grupos armados participan. Tampoco informa sobre capturas, personas muertas o heridas, ni sobre posibles afectaciones a la población civil. Minuto30 no pudo verificar esos datos por otra fuente y los actualizará si las autoridades entregan un balance.

Una zona con presencia militar reforzada

Briceño ha sido escenario de operaciones del Ejército en los últimos meses. En mayo de 2026, la institución confirmó el fortalecimiento de su pie de fuerza en el municipio para contrarrestar a la Estructura 36 y al Clan del Golfo, según reportó este medio.

Más recientemente, el 12 de noviembre, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 7 localizaron y destruyeron de forma controlada un explosivo enterrado detrás de la casa de un líder campesino en la vereda Guaico de Briceño. En ese caso, el cilindro contenía más de 20 libras de material explosivo y los habitantes fueron evacuados de manera preventiva. El Ejército atribuyó la instalación del artefacto a una alianza entre el Clan del Golfo y la estructura 5 de las disidencias de las Farc, vinculada a alias Calarcá. Esa atribución también corresponde a la versión de las autoridades militares.

Esto le podría interesar: Hallan explosivo enterrado detrás de la casa de un líder campesino en Briceño

En esa misma ocasión, el mando militar anunció el fortalecimiento de las operaciones de seguridad en el norte de Antioquia e informó que, en lo corrido de 2026, se han destruido más de 500 dispositivos explosivos en el departamento.

Qué es la Estructura 36

La Estructura 36 es un grupo armado organizado residual, es decir, una disidencia de las antiguas Farc, que ha sido objeto de varias operaciones del Ejército en Antioquia durante este año. Minuto30 ha reportado golpes contra esta estructura en municipios como Santa Rosa de Osos, Gómez Plata y Yarumal, entre otros.

Esto le podría interesar: ¡Golpe a la Estructura 36! Ejército halla depósito con 34 kilos de explosivos en Santa Rosa de Osos

Las autoridades piden denunciar

Como en otros reportes sobre la zona, las autoridades invitan a la ciudadanía de Briceño y del norte de Antioquia a denunciar de manera oportuna y confidencial cualquier actividad sospechosa que ponga en riesgo la seguridad de la subregión.

Minuto30 seguirá atento a nuevos comunicados de la Séptima División y de la Cuarta Brigada sobre los combates en Briceño. Cualquier balance sobre resultados de la operación, afectaciones a la población o desplazamientos será publicado en este mismo espacio apenas sea confirmado por fuentes oficiales.