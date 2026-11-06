¡Golpe a la Estructura 36! Ejército halla depósito con 34 kilos de explosivos en Santa Rosa de Osos

Resumen: Resumen: Soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4 de la Cuarta Brigada hallaron un depósito ilegal con 34 kilogramos de material explosivo, tres dispositivos explosivos improvisados y material de intendencia en el corregimiento de San Pablo, en Santa Rosa de Osos. El hallazgo golpea al GAOr Estructura 36, facción Calarcá, y neutraliza posibles acciones terroristas contra la Fuerza Pública y la población civil.

Un nuevo golpe a las capacidades criminales del GAOr Estructura 36 se registró en el Norte antioqueño. Soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4, adscritos a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, localizaron un depósito ilegal con 34 kilogramos de material explosivo en el corregimiento de San Pablo, municipio de Santa Rosa de Osos.

Según el reporte oficial, en el lugar también fueron hallados tres dispositivos explosivos improvisados, material de intendencia y tres brazaletes alusivos a esa estructura armada, en su facción Calarcá, que mantiene presencia en varios municipios del Norte y del Nordeste de Antioquia.

El hallazgo se produjo durante operaciones militares de control territorial adelantadas en zona rural de ese municipio, donde las tropas encontraron el material escondido en un depósito ilegal que, al parecer, era utilizado por integrantes de ese grupo armado organizado para almacenar los explosivos con los que planeaban cometer acciones terroristas.

Foto: Ejército Nacional

De acuerdo con el Ejército Nacional, con este resultado se neutralizan posibles acciones terroristas contra la Fuerza Pública y la población civil de la región, al tiempo que se debilitan las capacidades logísticas y criminales de la Estructura 36, una de las organizaciones armadas que más preocupa a las autoridades en el Norte antioqueño.

34 kilos de explosivos que no llegaron a ser usados

La cantidad de material explosivo hallado en el corregimiento de San Pablo es significativa: los 34 kilogramos, sumados a los tres dispositivos explosivos improvisados, tenían el potencial de causar graves atentados contra las tropas, la infraestructura vial o la comunidad de esa zona del departamento, por lo que su localización representa un resultado importante para la seguridad del Norte de Antioquia.

Foto: Ejército Nacional

La Estructura 36 es un grupo armado organizado que hace parte de las disidencias de las extintas Farc y que ha concentrado su accionar criminal en subregiones como el Norte, el Nordeste y el Bajo Cauca antioqueño, donde se le señala de extorsiones, atentados contra la Fuerza Pública, minería criminal y disputas territoriales con otras organizaciones ilegales que buscan el control de las rentas ilícitas.

Precisamente, los golpes contra esa estructura han sido constantes durante los últimos meses en el departamento. El pasado 8 de octubre, dos presuntos integrantes de la Estructura 36 murieron en combates con el Ejército en el municipio de Yarumal, en el mismo corredor del Norte antioqueño donde ahora fue hallado el depósito ilegal.

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Semanas después, el 23 de octubre, las autoridades capturaron en Gómez Plata a una pareja señalada de ser presuntos extorsionistas de esa misma estructura, lo que evidencia la presión que la Fuerza Pública mantiene sobre las facciones del grupo en esa subregión.

En abril de este año, además, las tropas ya habían encontrado en el Norte antioqueño un explosivo de 30 kilos atribuido a la Estructura 36, oculto en zona rural, en una operación muy similar a la que ahora permitió la localización del depósito ilegal en Santa Rosa de Osos.

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Santa Rosa de Osos es uno de los municipios más importantes del Norte antioqueño y sus corregimientos, ubicados sobre corredores que conectan con el Bajo Cauca y el Nordeste, han sido escenario histórico de la presencia de distintos actores armados, lo que obliga a las autoridades a mantener operaciones permanentes de registro y control en la zona rural.

Foto: Ejército Nacional

El material hallado quedó a disposición de las autoridades competentes para los procesos de judicialización correspondientes, mientras los soldados de la Cuarta Brigada continúan con las operaciones militares en la zona para evitar que esa estructura recupere sus capacidades en el corregimiento de San Pablo y sus alrededores.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad del Norte antioqueño para que siga reportando cualquier hecho sospechoso ante la Fuerza Pública, una colaboración que ha sido clave para la localización de depósitos ilegales, explosivos y otros elementos usados por los grupos armados que delinquen en esa subregión del departamento.