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    • Fico Gutiérrez tras la captura de ‘Primo Gay’: «Felicitaciones a toda nuestra fuerza pública»

    El alcalde Fico Gutiérrez anunció en X la captura del cabecilla y felicitó al Gobierno, la Fuerza Pública y la Fiscalía.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Fico Gutiérrez en un círculo sobre foto de archivo de alias Primo Gay
    Foto de archivo. Fico Gutiérrez: sacado de X @FicoGutierrez.
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    Fico Gutiérrez tras la captura de ‘Primo Gay’: «Felicitaciones a toda nuestra fuerza pública»

    Resumen: En un video, Fico Gutiérrez dijo que el cabecilla cayó en los llanos de Cuivá y lo señaló por ataques a torres de energía, extorsiones y un asesinato. El presidente ubicó el operativo en Briceño.

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    Puntos clave
    • Fico Gutiérrez anunció en X, a las 11:16 a. m., la captura de alias ‘Primo Gay’.
    • En un video lo señaló por ataques a torres de energía, extorsiones a EPM y el asesinato de un periodista.
    • Dijo que será presentado en las próximas horas con el presidente.
    • Fico habló de llanos de Cuivá; el presidente ubicó la operación en Briceño.
    • Felicitó al Gobierno, la Fiscalía, el CTI, el Ejército y la Policía.
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    El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, anunció el 14 de noviembre, a las 11:16 a. m., a través de su cuenta de X, la captura de alias ‘Primo Gay’, señalado cabecilla que figuraba entre los más buscados de Antioquia.

    En un video de un minuto y 28 segundos, el mandatario afirmó: «Cayó alias Primo Gay, uno de los peores bandidos de Antioquia y de Colombia». Y agregó que, antes de hablar, sostuvo una conversación telefónica con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y con el gobernador Andrés Julián Rendón.

    ¿Qué dijo Fico Gutiérrez sobre ‘Primo Gay’?

    El alcalde lo describió como uno de los más cercanos a alias Calarcá en el frente 36 y recordó que se pasó al Clan del Golfo.

    Fico lo señaló como responsable de los ataques a las torres de energía en Medellín, de extorsiones a EPM y a otras entidades y del asesinato del periodista Mateo Pérez.

    Lea también: Capturado ‘Primo Gay’, uno de los cabecillas más buscados de Antioquia

    Según el mandatario, será presentado en las próximas horas con el presidente. «Que todos vayan cayendo uno a uno», dijo, y pidió que sigan los golpes contra la criminalidad.

    ¿A quiénes felicitó el alcalde?

    Fico felicitó al Gobierno Nacional, a la Fiscalía General de la Nación, al CTI y a su equipo de crimen organizado, así como al Ejército y a la Policía. En su trino también saludó al presidente Abelardo de la Espriella y al ministro de Defensa, general Mora.

    ¿Dónde fue la captura de ‘Primo Gay’?

    Fico Gutiérrez dijo que la captura ocurrió en llanos de Cuivá. El presidente Abelardo de la Espriella, por su parte, ubicó la operación en la vereda Santa Ana, de Briceño, por lo que las versiones sobre el sitio exacto no coinciden.

    Lea también: Clan del Golfo: Policía de Antioquia se blinda por posible plan pistola tras la caída de Negro Perea

    Por alias ‘Primo Gay’, el Ministerio de Defensa ofrecía hasta 640 millones de pesos de recompensa.


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