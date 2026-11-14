Foto de archivo para ilustrar la nota: Presidencia de Colombia / Wikimedia Commons (dominio público).

Resumen: El expresidente Álvaro Uribe y la bancada del Centro Democrático se reúnen el sábado 14 de noviembre con el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, en un hotel de Rionegro, Antioquia, para exponer sus alternativas a la Ley de Rescate Económico. El uribismo propone no gravar la canasta familiar, simplificar la tributación y reducir el tamaño del Estado con un retén social. Al mediodía, Uribe dará declaraciones a los medios.

Uribe y el Gobierno, cara a cara en Rionegro: negocian las alternativas a la Ley de Rescate Económico

El expresidente Álvaro Uribe Vélez y los congresistas del Centro Democrático se reúnen en la mañana del sábado 14 de noviembre con representantes del Gobierno nacional en un hotel de Rionegro, Antioquia, para poner sobre la mesa sus alternativas a la Ley de Rescate Económico, la iniciativa con la que el Ejecutivo busca aliviar la crisis de las finanzas públicas del país.

Según conoció Semana, a la cita llegan el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, como representantes del presidente Abelardo De La Espriella, mientras que por el uribismo asisten el expresidente y los miembros de su bancada en el Congreso.

El encuentro se adelanta en el Oriente antioqueño y al terminar, hacia el mediodía, el expresidente Uribe entregará una declaración a los medios de comunicación con el balance de la conversación.

Las propuestas del Centro Democrático para la Ley de Rescate Económico

El uribismo llega a la mesa con un documento construido durante varias semanas de trabajo. El 7 de noviembre, en Barranquilla, la colectividad le entregó al Gobierno un primer borrador con observaciones y propuestas para modificar la iniciativa, en una cita de la que participaron congresistas, expertos y representantes de gremios y sectores sociales.

Luego, el jueves 12 de noviembre, toda la bancada se reunió durante todo el día con Uribe para revisar el informe de la subcomisión encargada de analizar el proyecto, que quedó retroalimentado con las observaciones de senadores y representantes.

Entre las propuestas que el partido expone en la cita están simplificar la tributación, no gravar la canasta familiar, proteger a los sectores sociales y a los colombianos de ingresos medios, estimular la inversión y el crecimiento de la economía y reducir el tamaño del Estado con un «retén social» que no afecte a las madres cabeza de familia, a los próximos a jubilarse ni a las personas con discapacidad. También proponen incentivos al turismo.

Sobre el ajuste del Estado, el expresidente ha sido directo: «Hay que eliminar entidades que tienen duplicidad», ha dicho Uribe, quien además ha advertido que le «preocupa mucho el IVA por el tema de nuestros compatriotas de ingresos medios y populares».

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Un pulso de semanas por el bolsillo de los colombianos

La Ley de Rescate Económico, radicada por el Ministerio de Hacienda ante el Congreso, busca un ajuste fiscal de 90 billones de pesos para estabilizar la deuda pública. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, ha abierto mesas de diálogo con la bancada de Gobierno, el Consejo Gremial y varios sectores para discutir la iniciativa.

Uno de los puntos que más debate ha generado es la propuesta de ampliar el IVA a productos de la canasta familiar. La iniciativa contempla, como compensación, el sistema EfectIVA, que empezaría a funcionar el 1 de enero de 2028 y devolvería la totalidad del IVA pagado a cerca de 19 millones de colombianos en situación de pobreza y vulnerabilidad, según las proyecciones oficiales.

La discusión tomó un giro político el lunes 9 de noviembre, cuando el expresidente Gustavo Petro, como dirigente del Pacto Histórico, invitó públicamente a Uribe a unir esfuerzos para rechazar los impuestos sobre los alimentos. El líder del Centro Democrático descartó cualquier alianza: «Nosotros somos partido de gobierno. Apoyamos al presidente Abelardo De La Espriella en segunda vuelta. Por ejemplo, frente a las discrepancias tributarias, nosotros queremos buscar un acuerdo», respondió.

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Declaraciones esperadas al mediodía

La reunión de Rionegro es el siguiente paso del cronograma que se trazó el uribismo: la subcomisión del partido tiene la tarea de reunirse con representantes del Gobierno y de las demás bancadas del Congreso para examinar en detalle las propuestas y avanzar en la construcción de alternativas al articulado oficial.

El expresidente Uribe dará su balance a los medios al finalizar el encuentro. La discusión de la Ley de Rescate Económico, en tanto, sigue su trámite en el Congreso, donde el Gobierno busca los apoyos para sacarla adelante.