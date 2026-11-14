Se conocen las primeras imágenes de Primo Gay capturado

Resumen: El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, divulgó este sábado 14 de noviembre las primeras imágenes de alias 'Primo Gay', capturado en el norte del departamento. Según las autoridades, se trataría de Néider Yesid Uñates López, señalado cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc que habría pasado al Clan del Golfo. La captura se habría dado en zona rural de Briceño.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, divulgó este sábado 14 de noviembre las primeras imágenes de alias «Primo Gay», capturado horas antes en el norte del departamento. La fotografía fue publicada en su cuenta de X, desde donde el mandatario volvió a referirse al hombre señalado de ser uno de los delincuentes más buscados de Antioquia.

«Antioqueños: estas son las primeras imágenes de Primo Gay capturado, un delincuente antes farc Calarcá y ahora Clan del Golfo. Un mercenario del terror y la muerte. Pronto se le quitará esa sonrisa de la cara: sus crímenes lo perseguirán por siempre», escribió el gobernador.

En la imagen se ve al capturado de pie, con las manos atrás y rodeado de uniformados, en lo que parece ser una instalación militar con una cruz al fondo.

Primo Gay fue capturado este sábado 14 de noviembre. Foto: Andrés Julián Rendón.

Quién es alias «Primo Gay»

Según información divulgada por medios como Semana y Caracol Radio, el capturado sería Néider Yesid Uñates López, señalado de ser cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc, estructura que responde a alias «Calarcá». Habría pasado luego al Clan del Golfo, un cambio que, según las autoridades departamentales, se conoció en agosto de este año.

Las autoridades lo relacionan con homicidios, desapariciones, secuestros y ataques contra la Fuerza Pública en municipios del norte antioqueño. El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que está vinculado con la instalación de campos minados, asesinatos y atentados contra infraestructura y maquinaria, y que era requerido por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y delitos relacionados con armas de fuego y municiones.

Cómo habría sido la captura

De acuerdo con el Gobierno nacional, la operación fue adelantada por el Ejército, a través de la Séptima División, en coordinación con la Fiscalía y la Policía, y dejó dos capturados en la vereda Santa Ana, del municipio de Briceño. Fuentes consultadas por Caracol Radio indicaron que el hombre se movilizaba desde Briceño por la vía hacia Ventanas, y que en el procedimiento participaron unidades del Ejército, el Gaula Valle de Aburrá, el CTI y la Sijín de la Policía de Antioquia.

Durante el operativo fueron incautadas dos pistolas calibre 9 milímetros, proveedores y munición. Según lo informado, el capturado sería trasladado a Medellín, donde se legalizaría la captura y se adelantarían los procedimientos legales.

Una recompensa y varios intentos fallidos

Sobre su cabeza pesaba una recompensa que, según medios nacionales, las autoridades elevaron a 640 millones de pesos en abril de 2026. En marzo, tropas del Gaula Militar habían sostenido combates en zona rural de Briceño con una comisión armada que estaría bajo su mando; en ese momento el hombre logró escapar, pero fueron capturadas dos personas de su círculo cercano. Tras aquel operativo circuló incluso una fotografía que lo daba por muerto, versión que las autoridades descartaron.

Más recientemente, el 5 de noviembre, murió en combates con el Ejército en Yarumal alias «El Flaco», señalado hombre de confianza de «Primo Gay».

El anuncio inicial de la captura lo hizo el propio gobernador en la mañana de este sábado, cuando escribió en X que la Fuerza Pública acababa de capturar en el norte de Antioquia a «Primo Gay», criminal que, según dijo, delinquió tanto en el frente 36 de las Farc como en el Clan del Golfo. El frente 36 es una de las estructuras armadas con mayor presencia en esa subregión y ha sido señalado de ataques contra la Fuerza Pública y de acciones contra la población civil.

La captura es presentada por el Gobierno como uno de los golpes más importantes contra las disidencias que comanda alias «Calarcá» en Antioquia. Se espera que en las próximas horas la Fuerza Pública y la Fiscalía entreguen más detalles sobre su situación judicial. Lea también: Urgente: capturado «Primo Gay», uno de los cabecillas más buscados de Antioquia.