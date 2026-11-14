Urgente: capturado «Primo Gay», uno de los cabecillas más buscados de Antioquia

Foto de archivo.

Resumen: El Gaula Militar capturó en el norte de Antioquia a alias 'Primo Gay', Néider Yesid Uñates López, señalado cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc y uno de los delincuentes más buscados del departamento. El gobernador Andrés Julián Rendón anunció el operativo y lo llamó un criminal neutralizado.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció este sábado 14 de noviembre la captura de alias «Primo Gay», uno de los delincuentes más buscados del departamento, en un operativo de la Fuerza Pública en el norte de Antioquia.

«Queridos antioqueños: la Fuerza Pública acaba de capturar en el norte de Antioquia a «primo gay», criminal que usó distintos pelambres y que mucho daño ocasionó desde las estructuras donde delinquió en el frente 36 de Farc y en el Clan del Golfo. Uno más neutralizado. Noticia en desarrollo», escribió el mandatario en su cuenta de X.

De acuerdo con información conocida por El Tiempo, la captura la realizó el Gaula Militar después de varios meses de presión militar contra las estructuras armadas que operan en el norte de Antioquia. El capturado fue identificado como Néider Yesid Uñates López, señalado de comandar el frente 36 de las disidencias de las Farc bajo las órdenes de alias «Calarcá».

Las autoridades vinculan a alias «Primo Gay» con homicidios, desplazamientos forzados, extorsiones y ataques contra la Fuerza Pública. Su nombre aparece, además, en investigaciones por el control de corredores utilizados para el narcotráfico y por el cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos y mineros de la región.

Según El Tiempo, el ministerio de Defensa aumentó a 640 millones de pesos la recompensa que ofrecía por información que permitiera ubicarlo, lo que da cuenta del nivel de prioridad que tenía este cabecilla para las autoridades.

Las operaciones contra su estructura se habían concentrado en municipios como Briceño y Yarumal, donde la Fuerza Pública desarrolló ofensivas para afectar las capacidades del frente 36. El pasado 5 de noviembre, en combates con el Ejército en Yarumal, murió alias «El Flaco», señalado hombre de confianza de «Primo Gay».

No era la primera vez que su nombre aparecía relacionado con un resultado de las operaciones militares. En marzo de este año, tropas del Gaula Militar sostuvieron combates con una comisión armada que, según información de inteligencia, estaría bajo su mando en la vereda La Palestina, zona rural de Briceño.

Tras aquel enfrentamiento circuló incluso una fotografía que daba por muerto al cabecilla, versión que las autoridades descartaron. En ese operativo fueron capturados su escolta personal, alias «Mateo», y alias «Daniela», señalada como su compañera sentimental, y las autoridades incautaron un fusil, munición de varios calibres, una granada de mano, chalecos, cinco teléfonos celulares y un radio de comunicación.

Meses después, en agosto, trascendió que el cabecilla habría dejado las disidencias para unirse al Clan del Golfo, en medio de la disputa por el control territorial del norte y el Bajo Cauca antioqueño, versión que nunca fue confirmada oficialmente. El propio gobernador Rendón recordó este sábado que «Primo Gay» delinquió tanto en el frente 36 de las Farc como en el Clan del Golfo.

La revista Semana confirmó igualmente la captura con fuentes de la Fuerza Pública y la calificó como uno de los golpes más importantes contra las disidencias que comanda alias «Calarcá». Según ese medio, «Primo Gay» se encargó de posicionar a la estructura ilegal en los municipios del norte y el Bajo Cauca antioqueño, donde al parecer hizo alianzas con la guerrilla del ELN y se enfrentó a muerte con el Clan del Golfo.

El frente 36 de las disidencias de las Farc es una de las estructuras armadas con mayor presencia en el norte de Antioquia y ha sido señalado de ataques contra la Fuerza Pública y de acciones contra la población civil de esa subregión.

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Con la captura de este sábado, alias «Primo Gay» quedó a disposición de las autoridades para responder por los delitos que se le imputan. Se espera que en las próximas horas la Fuerza Pública y la Fiscalía entreguen más detalles del operativo y del proceso de judicialización.

Noticia en desarrollo.