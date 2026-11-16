Foto: Alcaldía de Marinilla

Resumen: Tres hombres de 19, 22 y 67 años fueron capturados en dos allanamientos en el casco urbano de Marinilla. Las autoridades incautaron armas traumáticas, municiones, sustancias, celulares, 26 cédulas y 20 tarjetas bancarias. Investigan la procedencia de los documentos, posibles suplantaciones y la presunta utilización de menores de edad en actividades atribuidas a El Mesa.

Tres hombres de 19, 22 y 67 años fueron capturados en Marinilla durante dos allanamientos dirigidos contra presuntas actividades del grupo delincuencial organizado ‘El Mesa’. En las viviendas intervenidas, las autoridades encontraron armas traumáticas, sustancias con características de estupefacientes y documentos que forman parte de una investigación por posibles fraudes y suplantaciones.

Las diligencias se realizaron el 14 de noviembre de 2026 en el casco urbano del municipio del Oriente antioqueño. La operación reunió a integrantes de la Policía Nacional y del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía, con el propósito de afectar las actividades atribuidas a esa estructura.

Dos viviendas fueron allanadas en Marinilla

La intervención estuvo a cargo de la Unidad Básica de Investigación Criminal de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Antioquia. Contó con apoyo de Inteligencia Policial y del CTI y se desarrolló en coordinación con la Fiscalía 111 Local EDA de Antioquia.

En los dos registros fueron detenidos los tres hombres, quienes quedaron vinculados a investigaciones por presuntos delitos relacionados con armas y estupefacientes. La información conocida del operativo no identifica a los capturados por sus nombres ni detalla decisiones judiciales posteriores a las capturas.

Según las labores de inteligencia e investigación citadas en el reporte, los inmuebles estarían siendo utilizados para almacenar armas y reunir insumos destinados al procesamiento de drogas. Esas presuntas actividades hacen parte de las líneas que adelantan las autoridades sobre el funcionamiento de ‘El Mesa’ en el municipio.

Esto le podría interesar: Caen cuatro presuntos integrantes de El Mesa en Marinilla: les incautaron cocaína y marihuana

Armas traumáticas, municiones y sustancias incautadas

El inventario informado por las autoridades incluye dos armas de fuego tipo traumática, cuatro proveedores y 28 cartuchos para este tipo de armamento. A estos elementos se suman diez teléfonos celulares encontrados durante las diligencias en las viviendas del casco urbano.

También fueron incautadas 16 bolsas plásticas que contenían una sustancia pulverulenta de características similares a la base de coca. En el procedimiento se encontró, además, una bolsa con material de marihuana. El reporte no precisa el peso de las sustancias halladas.

Las imágenes divulgadas del procedimiento muestran parte del material reunido por los investigadores. Entre los elementos exhibidos se observan documentos, tarjetas y equipos electrónicos, además de los elementos relacionados con armas y municiones que integran el inventario oficial del caso.

Foto: Alcaldía de Marinilla

Investigan la procedencia de 26 cédulas y 20 tarjetas bancarias

Uno de los hallazgos destacados fue el de 26 cédulas de ciudadanía, dos licencias de conducción y 20 tarjetas bancarias. También quedaron en poder de las autoridades dos cuadernos que contenían anotaciones y registros contables, cuyo contenido es materia de investigación.

Junto con esos documentos se encontró material que, según la información oficial, habría servido para registrar huellas dactilares y firmas. Los investigadores analizan si esos elementos eran utilizados para suplantar identidades y cometer estafas o fraudes financieros.

El origen de las cédulas y de las tarjetas continúa bajo verificación. Las autoridades buscan establecer su procedencia y determinar si guardan relación con otros hechos delictivos, por lo que el hallazgo no representa por sí solo una conclusión sobre el uso dado a cada documento.

Esto le podría interesar: ¡Allanamiento en Marinilla! Capturan a dos presuntos miembros del Clan del Golfo con drogas y armas

Otra de las líneas de investigación es la presunta utilización de menores de edad en las actividades ilegales relacionadas con los inmuebles. El reporte menciona esa posibilidad como un asunto que está siendo investigado y no entrega un número de niños o adolescentes involucrados.

La operación del 14 de noviembre se suma a las actuaciones contra las presuntas redes de ‘El Mesa’ en Marinilla. Las investigaciones continúan tanto sobre las actividades que se desarrollarían en las viviendas como sobre los documentos y demás elementos encontrados durante los registros.