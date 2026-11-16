Foto: Policía Nacional

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Resumen: La Policía Nacional reportó la captura de un hombre por presunta fuga de presos en El Planchón, vía Cauya-La Pintada. Según el reporte, estaba fuera de su residencia y del horario y perímetro autorizados para cumplir su detención domiciliaria. Quedó a disposición de la Fiscalía 27 Seccional de Santa Bárbara.

Capturan en La Pintada a un hombre que habría incumplido su detención domiciliaria

Un hombre fue capturado en La Pintada por presunta fuga de presos, al encontrarse fuera de las condiciones autorizadas para cumplir su detención domiciliaria, informó la Policía Nacional. El procedimiento se realizó el viernes 13 de noviembre de 2026.

La actuación tuvo lugar sobre la vía Cauya-La Pintada, en el sector El Planchón, durante actividades de prevención, registro y control a personas y vehículos.

El procedimiento en La Pintada

De acuerdo con el reporte institucional, el hombre se encontraba fuera de su lugar de residencia y del horario y perímetro autorizados para cumplir la medida de detención domiciliaria.

Por estos hechos, los uniformados procedieron con la captura por el presunto delito de fuga de presos. El boletín relaciona esta conducta con el artículo 448 del Código Penal.

La actividad se desarrolló en el marco de la estrategia Plan Cosecha 2026. El reporte no precisa la edad del hombre ni informa por qué hechos cumplía la medida domiciliaria.

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A disposición de la Fiscalía de Santa Bárbara

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía 27 Seccional de Santa Bárbara para el correspondiente proceso judicial, según la información entregada.

La captura no constituye una condena por el nuevo hecho reportado. Su presunta responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades competentes.

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