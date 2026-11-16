Foto: Policía Nacional

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Resumen: La Policía Nacional reportó la captura de un hombre por presunta falsedad marcaria en la vía Santa Fe de Antioquia-Medellín, sector Túnel de Occidente. Durante el control fue inmovilizada una Yamaha XTZ150-2, modelo 2024. El capturado y la moto quedaron a disposición de la Fiscalía 16 Local de Medellín.

Capturan a un hombre por presunta falsedad marcaria en el Túnel de Occidente e inmovilizan una moto

Un hombre fue capturado por presunta falsedad marcaria en el sector del Túnel de Occidente, sobre la vía Santa Fe de Antioquia-Medellín, informó la Policía Nacional. El procedimiento se realizó el domingo 15 de noviembre de 2026.

La actuación estuvo a cargo del Grupo de Tránsito y Transporte, durante actividades de prevención, registro y control a personas y vehículos en ese corredor vial.

Una motocicleta inmovilizada en el Túnel de Occidente

Durante el procedimiento, los uniformados inmovilizaron una motocicleta Yamaha, línea XTZ150-2, modelo 2024, de acuerdo con el reporte institucional.

La información entregada no detalla qué elemento de identificación del vehículo presentaba la presunta irregularidad. Tampoco precisa la edad del capturado ni entrega otros datos sobre las circunstancias del control.

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A disposición de la Fiscalía en Medellín

Tanto el hombre capturado como la motocicleta fueron dejados a disposición de la Fiscalía 16 Local de Medellín para el respectivo proceso judicial.

El reporte menciona la captura por el presunto delito de falsedad marcaria, pero no informa sobre decisiones judiciales posteriores. La responsabilidad del hombre deberá ser determinada por las autoridades competentes y la captura no equivale a una condena.

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