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Resumen: Un operativo conjunto en la vereda Alto de Tinajas, en Marinilla, terminó con la captura de dos presuntos integrantes de la subestructura Gener Morales del Clan del Golfo. Durante el allanamiento fueron incautados 950 gramos de PBC, 560 gramos de marihuana, 104 dosis de cocaína, armas de fuego, municiones, una gramera y un celular. Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y el porte de armas y municiones.

¡Allanamiento en Marinilla! Capturan a dos presuntos miembros del Clan del Golfo con drogas y armas

Una operación conjunta entre el Ejército y la Policía permitió la captura en flagrancia de dos personas que, según las autoridades, serían integrantes de la subestructura Gener Morales del Clan del Golfo, en zona rural de Marinilla, Antioquia.

El procedimiento se desarrolló en la vereda Alto de Tinajas, hasta donde llegaron tropas del Gaula Militar Oriente de la Cuarta Brigada, en coordinación con uniformados de la Policía de Antioquia, para adelantar una diligencia de allanamiento y registro.

Durante la intervención, las autoridades encontraron diferentes elementos que quedaron bajo su custodia como material incautado. Entre lo decomisado hay armas de fuego y municiones, además de varias cantidades de sustancias estupefacientes.

De acuerdo con la información entregada sobre el operativo, fueron incautados 950 gramos de PBC y 560 gramos de marihuana, además de 104 dosis de cocaína. En el lugar también fueron encontrados una gramera y un teléfono celular.

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La diligencia permitió, además, concretar la captura en flagrancia de los dos señalados, quienes fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso correspondiente.

Los delitos por los que fueron capturados

Los dos capturados deberán responder ante las autoridades por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, así como por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y municiones.

El procedimiento hace parte de las acciones adelantadas por las autoridades en el territorio antioqueño contra estructuras armadas y actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes y el porte ilegal de armas.

Por ahora, la información oficial identifica a los detenidos como presuntos integrantes de la subestructura Gener Morales del Clan del Golfo, mientras que los elementos encontrados durante el allanamiento quedaron a disposición de las autoridades dentro del proceso judicial correspondiente.