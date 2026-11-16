Foto: Policía Nacional

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Resumen: La Policía Nacional reportó la captura de un hombre por presunta falsedad marcaria en La Vara, vía Dabeiba-Santa Fe de Antioquia, el 12 de noviembre. En el procedimiento fue inmovilizada una Bajaj Pulsar 200 NS, modelo 2014. El caso pasó a la Fiscalía 108 Seccional de Santa Fe de Antioquia.

Capturan a un hombre en Santa Fe de Antioquia por presunta falsedad marcaria e inmovilizan una moto

Un hombre fue capturado en Santa Fe de Antioquia por presunta falsedad marcaria durante un control vial, informó la Policía Nacional. El procedimiento se realizó el jueves 12 de noviembre de 2026 e incluyó la inmovilización de una motocicleta.

La actuación tuvo lugar sobre la vía Dabeiba-Santa Fe de Antioquia, sector La Vara, donde uniformados del Grupo de Tránsito y Transporte adelantaban actividades de prevención, registro y control a personas y vehículos.

La motocicleta inmovilizada en Santa Fe de Antioquia

Durante el procedimiento fue inmovilizada una motocicleta Bajaj, línea Pulsar 200 NS, modelo 2014, de acuerdo con el reporte institucional.

La información entregada señala la captura por el presunto delito de falsedad marcaria, pero no detalla qué elemento de identificación del vehículo presentaba la supuesta irregularidad. Tampoco precisa la edad del hombre.

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El caso pasó a la Fiscalía Seccional

Tanto el capturado como la motocicleta fueron dejados a disposición de la Fiscalía 108 Seccional de Santa Fe de Antioquia para el correspondiente proceso judicial.

El boletín no informa sobre decisiones judiciales posteriores al procedimiento. La presunta responsabilidad del hombre deberá ser determinada por las autoridades competentes; la captura no equivale a una condena.

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