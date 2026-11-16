Foto: Policía Nacional

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Resumen: En el sector Riogrande de Donmatías fueron incautados 980 gramos de presunta marihuana tipo creepy, distribuidos en dos paquetes enviados como encomienda en un bus de la ruta Medellín-Nechí. El material quedó a disposición de la Fiscalía Seccional de Santa Rosa de Osos.

Incautan 980 gramos de presunta marihuana que iban como encomienda en un bus en Donmatías

En Donmatías fueron incautados 980 gramos de presunta marihuana tipo creepy que eran transportados como encomienda en un bus de servicio público, informó la Policía Nacional. El procedimiento tuvo lugar el jueves 12 de noviembre de 2026, hacia las 5:30 de la mañana.

La revisión se realizó sobre la vía Hatillo-Llanos de Cuivá, en el kilómetro 45+800, sector Riogrande, durante actividades de prevención, control y registro a personas y vehículos.

La encomienda iba en un bus que pasaba por Donmatías

Las unidades del Grupo de Tránsito y Transporte 06 encontraron el material distribuido en dos paquetes. De acuerdo con el reporte, era llevado bajo la modalidad de encomienda en un vehículo que cubría la ruta Medellín-Nechí.

La información recibida no identifica al remitente ni al destinatario del envío. Tampoco reporta personas capturadas durante este procedimiento; el resultado descrito corresponde a la incautación de la sustancia.

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El material quedó a disposición de la Fiscalía

Los 980 gramos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía Seccional de Santa Rosa de Osos. El caso fue relacionado con el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, contemplado en el artículo 376 del Código Penal.

El reporte no detalla decisiones judiciales posteriores ni atribuye responsabilidad a una persona determinada por el envío de los dos paquetes.

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