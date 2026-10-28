Resumen: El Gaula Militar Oriente y la Sijín capturaron en flagrancia a cuatro presuntos integrantes de El Mesa en el barrio La Dalia, de Marinilla. Les incautaron 227 gramos de cocaína y 87 de marihuana.

Caen cuatro presuntos integrantes de El Mesa en Marinilla: les incautaron cocaína y marihuana

Cuatro personas, señaladas de pertenecer al grupo delincuencial organizado conocido como El Mesa, fueron capturadas en flagrancia durante un allanamiento realizado en el barrio La Dalia, del municipio de Marinilla, en el Oriente antioqueño. En el procedimiento fueron incautados 227 gramos de clorhidrato de cocaína y 87 gramos de marihuana.

Foto: Ejército Nacional

La operación fue adelantada por tropas del Grupo Gaula Militar Oriente, de la Cuarta Brigada del Ejército, en coordinación con la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía de Antioquia.

Cómo fue el operativo

Según el reporte de las autoridades, la diligencia de allanamiento se cumplió en el barrio La Dalia. Durante el procedimiento, los uniformados sorprendieron en flagrancia a cuatro presuntos integrantes de El Mesa, una estructura señalada de dedicarse al microtráfico en el municipio.

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La captura en flagrancia es aquella que se produce cuando una persona es sorprendida cometiendo un delito o inmediatamente después de cometerlo.

Lo que fue incautado

En el lugar las autoridades encontraron:

227 gramos de clorhidrato de cocaína

87 gramos de marihuana

La droga quedó a disposición de las autoridades competentes, junto con los capturados.

Los cargos

Los cuatro detenidos deberán responder por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Será la justicia la que defina su situación judicial y establezca su responsabilidad en los hechos que se les atribuyen.

Otros resultados en Marinilla

El procedimiento en La Dalia hace parte de una serie de acciones que se han adelantado en los últimos días en este municipio del Oriente antioqueño. De acuerdo con la Alcaldía de Marinilla, los operativos articulados con la Policía Nacional y el Gaula Militar suman ocho capturas en distintos procedimientos.

Entre ellos, la Sijín de la Policía de Antioquia realizó otras diligencias de registro y allanamiento en las que fueron capturadas dos personas y se incautaron 49 gramos de clorhidrato de cocaína, dos teléfonos celulares y dos grameras, las pequeñas básculas que suelen usarse para dosificar la droga que se vende al menudeo.

Además, en la Ciudadela Artesanal fue capturado un hombre señalado de amenazar a un vecino, a quien le encontraron un arma traumática y cinco cartuchos calibre 9 milímetros. En el barrio La Ramada, sobre la vía que conduce hacia El Peñol, la Policía detuvo en flagrancia a un hombre que llevaba bajo el asiento de su motocicleta una bolsa con una sustancia vegetal con características similares a la marihuana.

Según la administración municipal, estas acciones hacen parte del trabajo coordinado con los organismos de seguridad y de justicia para combatir el tráfico de estupefacientes y atender los hechos que afectan la seguridad y la convivencia en Marinilla.

Una ofensiva que se extiende por Antioquia

Los resultados en Marinilla se dan en medio de los operativos que se adelantan contra la delincuencia en distintos puntos de Antioquia y el Valle de Aburrá, con capturas y allanamientos reportados por las autoridades durante los últimos días.

En el Oriente antioqueño, el microtráfico es una de las rentas que las autoridades buscan golpear con operaciones conjuntas entre el Ejército y la Policía, que combinan labores de inteligencia con diligencias de allanamiento y registro en barrios urbanos y zonas rurales.

Los uniformados reiteraron que continuarán con los controles y operativos en el municipio para desarticular las estructuras dedicadas a la venta de estupefacientes.

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Clave del operativo