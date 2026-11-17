Resumen: Laura Tobón compartió el video del primer encuentro entre Lucca, de 4 años, y su hermanito Mattia, nacido el 10 de noviembre. El bebé llegó con un regalo para el nuevo hermano mayor y la publicación supera los 113.000 'me gusta' en Instagram.

Laura Tobón volvió a robarse los corazones de sus seguidores. La presentadora y modelo colombiana compartió este martes 17 de noviembre un video en Instagram con el momento que tanto había soñado: Lucca, su hijo mayor, conoció por fin a Mattia, el bebé que llegó a su vida el pasado 10 de noviembre.

«Tanto tiempo soñando con este momento… Lucca conociendo por fin a Matti», escribió la bogotana junto al registro, que en pocas horas superó los 113.000 ‘me gusta’ y los 1.200 comentarios de seguidores y colegas del entretenimiento.

Mattia llegó con regalo para su hermano mayor

El detalle que más enterneció a los internautas fue que el recién nacido no llegó con las manos vacías. «Y Mattia llegó con un regalito para su hermano mayor. Verlos juntos me derrite el corazón… ¡por fin somos 4! Les iré contando cómo va esta relación de hermanos», agregó Tobón en la publicación.

En las imágenes se ve a la familia en la habitación de la clínica, con Lucca, de cuatro años, acercándose con ternura a la cuna donde reposa su hermanito, bajo la mirada atenta de su mamá. El gesto del pequeño, que desde que se anunció el embarazo se preparaba para estrenar su rol de hermano mayor, desató una ola de mensajes: «Hermoso», «Divinos», «Lucca, ya eres el mejor hermano mayor» y «Me antojaste», fueron algunas de las reacciones que se leen en el posteo.

Lucca conoció a su hermanito Mattia. Foto: Instagram @laura_tobon

El primer encuentro de Lucca con su hermanito Mattia. Foto: Instagram @laura_tobon

Un bebé que nació el 10 de noviembre

Mattia nació el martes 10 de noviembre, después de que los médicos decidieran inducir el parto al llegar la semana 40 de gestación sin señales de trabajo de parto natural. La pareja lo anunció con un posteo conjunto desde la clínica: «Bienvenido a nuestras vidas, Mattia. Como bien lo dice tu nombre, eres un regalo de Dios».

En ese mismo mensaje, los papás le hicieron una promesa al nuevo integrante de la familia: «Prometemos cuidarte, protegerte, acompañarte y hacerte sentir amado todos y cada uno de los días de tu vida. Qué afortunados somos de que nos hayas elegido como tu familia. Te amamos».

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Un embarazo contado paso a paso

Fue en junio de 2026 cuando Tobón reveló que esperaba su segundo hijo, fruto de su matrimonio con el empresario Álvaro Rodríguez. Meses después, en agosto, la pareja confirmó que esperaba otro niño en una emotiva revelación de género junto a Lucca y su mascota Patacón, en la que la presentadora confesó que estaba convencida de que sería una niña.

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El nombre del bebé también tiene su historia. Según contaron los papás, Mattia significa «regalo de Dios» y fue el propio Álvaro quien lo escogió: «Yo quería Matías, entonces le dije: ‘le voy a poner Mattia, para que le digan Matías. Sin la S para que le digan Matías’», reveló el empresario entre risas en una entrevista.

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Lucca estrena su rol de hermano mayor

Lucca, el primogénito de la pareja, nació el 29 de diciembre de 2021 y desde entonces ha sido protagonista de las publicaciones familiares de la modelo. Durante el embarazo, Tobón contó que preparaban al pequeño para la llegada de su hermanito: «Le hablamos del bebé, le mostramos cómo crece mi barriga y conversamos sobre todo lo que podrán hacer juntos», explicó entonces, con una certeza que repitió varias veces: «El amor no se divide, se multiplica».

Con la llegada de Mattia, la familia que empezaron a construir Laura Tobón y Álvaro Rodríguez ya suma cuatro integrantes —cinco, contando a Patacón—, y la presentadora prometió seguir documentando la nueva etapa: «Les iré contando cómo va esta relación de hermanos».

El video del primer encuentro entre Lucca y Mattia sigue sumando reproducciones y se consolida como una de las publicaciones más comentadas de la semana en la cuenta de la bogotana, cuya vida familiar se ha convertido en uno de los contenidos favoritos de sus millones de seguidores.