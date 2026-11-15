Beba sufrió una molestia en el hombro ante Karola y sorprendió a Westcol en Stream Fighters 5

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Resumen: Beba de la Cruz interrumpió su enfrentamiento ante Karola en Stream Fighters 5 por una molestia en el hombro. Hizo una maniobra y volvió a pelear, mientras Westcol pedía atención médica y reaccionaba sorprendido. No se ha divulgado un diagnóstico médico sobre el episodio.

Beba de la Cruz protagonizó una pausa inesperada durante su pelea contra Karola en Stream Fighters 5. La creadora de contenido presentó una molestia en el hombro y, en medio del combate, realizó una maniobra para acomodárselo antes de volver a pelear. La secuencia quedó registrada en la transmisión y provocó una reacción de sorpresa de Westcol, organizador de la velada.

El episodio ocurrió en la jornada de boxeo entre creadores de contenido celebrada el sábado 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá. Beba también había participado en el combate múltiple femenino, en el que se enfrentaron Yaya Muñoz, Karola y Alexa Torrex. Su actuación, sin embargo, no solo llamó la atención por los intercambios de golpes: las imágenes de su hombro se convirtieron en otro de los momentos comentados del evento.

La pausa de Beba durante el enfrentamiento

En el video se observa que la pelea se interrumpe y que Beba comunica a su equipo la dificultad que está sintiendo. Después se agacha, apoya una mano en el suelo y hace varios movimientos con el brazo. La escena fue presentada durante la transmisión como el momento en que la influenciadora se acomodó el hombro por su cuenta.

Según el relato publicado sobre la velada, la molestia no comenzó únicamente en ese intercambio con Karola. La participante ya había sentido incomodidad después de su primera intervención contra Yaya Muñoz. No se ha divulgado en la información consultada un parte médico que precise el diagnóstico, el alcance de la lesión o el tratamiento posterior.

Por eso, aunque el episodio ha circulado como una dislocación de hombro, las imágenes por sí solas no permiten establecer un diagnóstico clínico. Lo que muestran es la interrupción, la maniobra realizada por Beba y su posterior decisión de continuar el enfrentamiento. No hay en ese registro un examen médico ni una explicación profesional de lo ocurrido.

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Westcol pidió atención médica y reaccionó a las imágenes

La situación también cambió el tono de los comentarios de Westcol. Al advertir que Beba estaba teniendo un problema con el hombro, el streamer pidió que el servicio médico la atendiera. Luego expresó su sorpresa al ver que ella había hecho la maniobra por sí misma y había optado por retomar la pelea.

«Se lo acomodó sola, ¿qué es esto, brother?, ¿qué es esta mujer?», dijo el organizador durante la transmisión. Su reacción acompañó la secuencia que estaban viendo los asistentes y quienes seguían la jornada a través de internet. También solicitó a producción que repitiera las imágenes para volver a observar lo sucedido.

La reacción del público se hizo notar cuando Beba regresó al intercambio con Karola. La continuación de la pelea quedó así ligada a ese momento de la pausa, más que a una explicación médica de su estado. El video permite seguir esa secuencia, pero no aporta información sobre cómo evolucionó su hombro después de bajar del cuadrilátero.

El momento que circuló tras Stream Fighters 5

El Royal Rumble femenino había terminado con Yaya Muñoz como ganadora por decisión unánime, después de que la definición quedara entre ella y Alexa Torrex. Ese resultado corresponde al combate múltiple y es distinto del episodio protagonizado por Beba frente a Karola que aparece en las imágenes compartidas.

La velada reunió peleas individuales, un enfrentamiento por parejas y una exhibición con robots humanoides. Dentro de esa programación, la pausa de Beba añadió un momento que siguió generando comentarios después del evento. Hasta la información disponible, no se conocen detalles médicos adicionales que permitan afirmar cuánto tiempo necesitará para recuperarse o si deberá suspender nuevas actividades físicas.

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