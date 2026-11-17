Resumen: La organización de Miss Universo confirmó a Mario López y R'Bonney Gabriel como conductores de la gran final de la edición 75 del certamen, el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico. Dayanara Torres, Zuleyka Rivera y Denise Quiñones también tendrán roles en las noches de competencia.

La organización de Miss Universo anunció este martes 17 de noviembre el equipo de presentadores de su edición 75, que tendrá como sede a Puerto Rico: el conductor de televisión Mario López y R’Bonney Gabriel, Miss Universo 2022, serán los encargados de conducir la gran final del certamen el próximo martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

El anuncio lo hizo la Miss Universe Organization a través de sus canales oficiales, con un montaje titulado «Meet the Hosts» en el que presenta al equipo completo de la llamada edición Diamante del concurso. Mario López tiene una amplia trayectoria como presentador en la televisión estadounidense, mientras que Gabriel, quien fuera Miss Estados Unidos, se coronó como la soberana universal más reciente de ese país en 2022.

La transmisión de la final también contará con Dayanara Torres, Miss Universo 1993, y la presentadora estadounidense Zuri Hall en los comentarios. La programación reunirá además a otras dos exreinas puertorriqueñas: Denise Quiñones, Miss Universo 2001, animará la competencia preliminar del domingo 22 de noviembre, y Zuleyka Rivera, Miss Universo 2006, presentará el sábado 21 la competencia de trajes típicos, en la que las delegadas mostrarán diseños inspirados en la cultura y las tradiciones de sus países. El equipo lo completa el cantante Lance Bass, de la agrupación NSYNC.

«Celebrar los 75 años de Miss Universe merece contar con un grupo extraordinario de figuras que representen la historia, el alcance y el espíritu de nuestra organización», expresó Ronald Day, principal oficial ejecutivo de la organización, quien manifestó el orgullo de reunir a talentos de reconocimiento internacional y a exreinas que han dejado huella en el certamen.

Las tres noches de competencia se realizarán en el Coliseo de Puerto Rico. Las actividades comenzarán el sábado 21 con la competencia de trajes típicos, seguirán el domingo 22 con la preliminar – última oportunidad de las concursantes para asegurar un lugar en la final – y culminarán el martes 24 con la gala y la coronación de la próxima Miss Universo.

La organización ya confirmó la llegada de las 116 delegadas de los cinco continentes, que permanecen hospedadas en el San Juan Marriott Resort & Stellaris Casino, en el sector Condado, hasta el 25 de noviembre. Los seguidores pueden apoyar a sus candidatas favoritas en la votación oficial disponible en el portal del certamen: la más votada conseguirá un lugar entre las 30 semifinalistas.

La ganadora recibirá la corona denominada «El Resplandor del Legado Eterno», una pieza de alta joyería diseñada por George Wittels en colaboración con la casa parisina Maison d’OR, elaborada en oro blanco de 18 quilates con 3.150 diamantes de talla brillante, cuya presentación ya había sido revelada en las últimas semanas.

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Puerto Rico será anfitrión de Miss Universo por cuarta ocasión, después de recibir el concurso en 1972, 2001 y 2002. Según informó la gobernadora Jennifer González, la realización de esta edición generará más de 1.100 empleos temporales directos e indirectos.

Colombia tendrá representante en esta edición: María Alejandra López Pérez, de Risaralda, fue elegida Miss Universo Colombia el pasado 10 de octubre en Barranquilla, donde se impuso en la definición del título a la candidata de Medellín, Marly Yulied Velásquez, y ahora competirá por la corona universal el 24 de noviembre en San Juan.

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Foto: Miss Universe Organization.