¡Hasta con acciones legales! Stream Fighters 5 se pronunció tras el plantón de Herrera a JH de la Cruz

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Resumen: Stream Fighters 5 se pronunció mediante un comunicado tras el retiro de Herrera de su combate pactado contra JH de la Cruz en el Coliseo MedPlus de Bogotá. El equipo legal del evento ofreció disculpas a los asistentes y a quienes siguieron la transmisión, y anunció acciones legales por el incumplimiento del contrato. Piquiña, presentador de la velada, reemplazó a Herrera y enfrentó a JH de la Cruz, que se quedó con la victoria.

La organización de Stream Fighters 5 se pronunció oficialmente este domingo 15 de noviembre sobre lo ocurrido la noche del sábado en el Coliseo MedPlus de Bogotá, cuando el cantante de música urbana Herrera no subió al ring para el combate pactado contra JH de la Cruz, uno de los más esperados de la cartelera.

A través de un comunicado a la opinión pública, el equipo legal de la velada organizada por Westcol ofreció disculpas «a los asistentes, a JH y a todos los que siguieron la transmisión» y señaló directamente al artista por lo sucedido.

«Desde la organización se hizo todo lo que estaba al alcance para que el encuentro se llevara a cabo, pero situaciones como el incumplimiento de Herrera en el enfrentamiento pactado se escapan de nuestro control. Por lo mismo, el equipo legal procederá con todas las acciones legales pertinentes, según lo pactado en el contrato», se lee en el comunicado.

¿Qué pasó con la pelea entre Herrera y JH de la Cruz?

El enfrentamiento entre Herrera y JH de la Cruz estaba anunciado en la cartelera de la quinta edición de Stream Fighters, que se realizó el sábado 14 de noviembre en Bogotá. Sin embargo, cuando todo parecía listo para que sonara la campana, el mánager de Herrera intervino y lo retiró del ring, sin dar explicaciones al público en ese momento.

La decisión fue recibida con abucheos por los asistentes al Coliseo MedPlus, que esperaban uno de los combates más comentados de la noche.

Ante la situación, el propio Westcol tomó la palabra para ofrecer disculpas a los asistentes y dejó ver su inconformidad. «Uno no puede vivir la vida andando por ahí faltándole al respeto a todas las personas que vinieron aquí, que pagaron su boleta para disfrutar un evento. Esto son situaciones que se salen de control, pero no pasa nada, tenemos diez peleas, ese tipo no es importante», expresó el creador de contenido.

Westcol también manifestó su preocupación por JH de la Cruz, quien se había preparado durante meses para este enfrentamiento. «Fue una persona que entrenó, que se ha puesto a disposición del evento y le quedaron mal», agregó.

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No es la primera vez que la velada enfrenta una situación de este tipo. El propio organizador recordó que en ediciones anteriores se presentaron casos similares, como el retiro de Yina Calderón en Stream Fighters 4, un episodio que también generó polémica en su momento, cuando la influenciadora no se presentó al combate que tenía pactado en esa edición.

Piquiña, el reemplazo inesperado

En medio de la tensión apareció Piquiña, quien hasta ese momento se había desempeñado como presentador de la velada. Sin estar preparado para pelear, se ofreció a ocupar el lugar de Herrera y enfrentó a JH de la Cruz.

Piquiña resistió hasta el final del combate y, aunque los jueces dieron como ganador a JH de la Cruz, su actuación fue reconocida con aplausos por los asistentes, que valoraron que salvara la pelea de último momento.

El comunicado, fechado en Bogotá este 15 de noviembre, fue publicado en la cuenta oficial de Instagram de Stream Fighters y está firmado por SONUS, el equipo legal de la velada. En el texto no se especifica qué tipo de acciones jurídicas se adelantarán contra el artista, pero la organización insiste en que estas se harán según lo pactado en el contrato firmado para el combate, uno de los platos fuertes de una cartelera de diez peleas que reunió a miles de asistentes en la capital.

En el comunicado de este domingo, la organización cerró agradeciendo «todo el apoyo y asistencia a Stream Fighters 5» y la comprensión de los seguidores ante lo sucedido, en una noche que, pese al incidente, completó la programación pactada con sus demás combates.

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