Foto: Federación Colombiana de Fútbol / @FCFSeleccionCol.

Resumen: La Selección Colombia masculina de mayores enfrentará a Chile este viernes 13 de noviembre a las 7:00 p. m. en el estadio Pascual Guerrero de Cali, en un amistoso internacional. La taquilla será destinada a los damnificados del terremoto de agosto, según El Espectador. El partido se transmitirá por Gol Caracol, Ditu - Fútbol RCN y la App Canal RCN.

¡Todo listo en Cali! Colombia juega con Chile este viernes y la taquilla irá a los damnificados del terremoto

La Selección Colombia ya tiene todo listo en Cali para su amistoso internacional ante Chile. Así lo anunció la cuenta oficial de la Selección Colombia en X: el partido se jugará este viernes 13 de noviembre, a las 7:00 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.

El compromiso tiene un componente solidario. Según informó El Espectador, la recaudación de la taquilla será destinada a las personas afectadas por el terremoto que sacudió al país en agosto. Es decir, el dinero de las entradas se entregará a los damnificados del sismo.



Foto: Federación Colombiana de Fútbol / @FCFSeleccionCol.

Colombia vs. Chile: fecha, hora y dónde verlo

Partido: Colombia vs. Chile, amistoso internacional.

Colombia vs. Chile, amistoso internacional. Fecha: viernes 13 de noviembre de 2026.

viernes 13 de noviembre de 2026. Hora: 7:00 p. m. (hora de Colombia).

7:00 p. m. (hora de Colombia). Estadio: Olímpico Pascual Guerrero, Cali.

Olímpico Pascual Guerrero, Cali. Transmisión: Gol Caracol, Ditu – Fútbol RCN y la App Canal RCN, según la Selección Colombia.

Un partido con sentido solidario

La Selección vuelve a jugar en Cali y lo hace con un propósito que va más allá de lo deportivo. De acuerdo con El Espectador, la taquilla del encuentro irá a las comunidades golpeadas por el terremoto de agosto. Minuto30 había informado que, además, la casa de boletería TuBoleta anunció un aporte económico adicional para esta causa.

Hasta el momento, las fuentes consultadas no precisan el monto que se espera recaudar ni la entidad que administrará los recursos. Esos detalles no se han divulgado.

Las entradas tuvieron precios de $70.000 a $380.000, según la boletería oficial: Occidental, $380.000; Oriental, $250.000; y las tribunas Norte y Sur, $70.000 cada una, con el costo del servicio incluido. La venta se hizo por la web de TuBoleta, con un máximo de cuatro boletas por persona.

La Selección llega con ajustes en la convocatoria

El técnico Néstor Lorenzo citó a 26 jugadores para esta doble fecha FIFA de noviembre, con la que se cerrará el calendario de 2026. La Selección inició su concentración en Cali desde el sábado 7 de noviembre, según la Federación Colombiana de Fútbol.

Entre los convocados figuran los arqueros Aldair Quintana, Camilo Vargas y Devis Vásquez; los defensas Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz y Juan Cabal; los mediocampistas Jefferson Lerma, Nelson Deossa y Gustavo Puerta; y los atacantes Luis Suárez, Jhon Arias y Yáser Asprilla, entre otros.

El Espectador recordó que Luis Díaz y Richard Ríos no estarán disponibles por lesión. Jaminton Campaz también quedó descartado tras lesionarse con Rosario Central, y en su lugar fue llamado Óscar Cortés, extremo de Huracán de Argentina.

Según El Espectador, el amistoso es el penúltimo compromiso de la Selección en 2026 y una oportunidad para que Lorenzo siga evaluando alternativas. Entre las novedades de la lista están el lateral Juan Arizala y los atacantes Camilo Mena y Daniel Mosquera. Además, Luis Javier Suárez llega en buen momento con el Sporting de Portugal.

Chile, otro rival en esta fecha FIFA

Chile llegará a Cali después de ganar sus tres presentaciones más recientes, ante México, Estados Unidos y Canadá, según El Espectador. El conjunto austral cuenta con jugadores como Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Ben Brereton y Darío Osorio.

El último duelo entre ambas selecciones terminó con victoria colombiana 4-0 en Barranquilla, el 15 de octubre de 2024, por las Eliminatorias sudamericanas.

Para Colombia será una nueva oportunidad de reencontrarse con su gente en Cali, en un partido que combina la preparación deportiva con una causa social que muchos hinchas esperan acompañar desde las tribunas y desde casa.

La doble jornada continuará el martes 17 de noviembre, cuando Chile y Colombia se enfrenten de nuevo en el Estadio Nacional de Santiago, a las 6:00 p. m. (hora de Colombia).

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