Resumen: La Selección Colombia masculina de mayores volverá al estadio Pascual Guerrero de Cali después de 27 años para un amistoso solidario contra Chile el viernes 13 de noviembre a las 7:00 p.m. La taquilla apoyará a las familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto y TuBoleta hará un aporte adicional. Boletas de $70.000 a $380.000: preventa Bancolombia el 28 de octubre a las 8:00 a.m. y venta general el 30 de octubre a las 8:00 a.m., solo por la web de TuBoleta, máximo cuatro por persona.

¡Cali se alista! Fechas y precios de la boletería para el amistoso Colombia vs. Chile en el Pascual

Cali volverá a vestirse de amarillo, azul y rojo. El viernes 13 de noviembre, el estadio Olímpico Pascual Guerrero recibirá el partido amistoso entre la Selección Colombia masculina de mayores y Chile, un compromiso que marcará el regreso de la Tricolor a la capital del Valle del Cauca después de 27 años y que, además, tendrá un propósito muy especial: unir a la ciudad para ayudar a las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó que el encuentro, que se jugará a las 7:00 de la noche bajo el lema «Con Orgullo Colombiano», tendrá carácter benéfico: los recursos que se recauden por concepto de taquilla se destinarán a apoyar las labores de reconstrucción y asistencia de las comunidades damnificadas. A esta iniciativa se suma TuBoleta, que también realizará un aporte económico para contribuir a este propósito.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, invitó a los caleños a llenar las tribunas del Pascual y a demostrar que, cuando la ciudad se une, la esperanza se hace más fuerte. «Que la pasión por el fútbol se convierta también en solidaridad», señaló el mandatario, quien resaltó que cada entrada será una forma de aportar a la recuperación de las familias afectadas por el sismo que sacudió al Valle del Cauca en agosto.

Los precios oficiales de las entradas, que ya incluyen el costo del servicio, son los siguientes:

Occidental (primer, segundo y tercer piso): $380.000

(primer, segundo y tercer piso): Oriental (primer y segundo piso): $250.000

(primer y segundo piso): Norte : $70.000

: Sur: $70.000

Foto: Federación Colombiana de Fútbol

La comercialización se realizará en dos etapas. La primera es la preventa exclusiva para clientes Bancolombia, que comenzará este miércoles 28 de octubre a las 8:00 de la mañana y se extenderá hasta el jueves 29 de octubre a las 7:59 de la mañana. En esta fase los medios de pago habilitados son las tarjetas Visa Selección, Visa Infinite, Mastercard Black, American Express Platinum y Metal, así como las tarjetas débito y crédito Bancolombia habilitadas para compras no presenciales con CVC.

La venta para el público general abrirá el viernes 30 de octubre, también desde las 8:00 de la mañana, y estará disponible hasta agotar existencias. En esta etapa se podrá pagar con todas las tarjetas de crédito y con PSE; las tarjetas internacionales deberán hacer la compra a través de su canal habilitado.

Las entradas se venderán exclusivamente a través de la página web de TuBoleta. Todas las boletas serán digitales y estarán disponibles en la aplicación TuBoleta Pass, por lo que no habrá venta en las taquillas del estadio, en puntos físicos ni por call center. Cada persona podrá adquirir un máximo de cuatro boletas.

El compromiso tiene un sabor especial para los caleños. La última vez que la Selección Colombia masculina de mayores jugó en el Pascual Guerrero fue el 24 de enero de 1999, cuando empató 1-1 frente a Dinamarca con anotación de Faustino Asprilla, en un partido que también marcó el debut de Mario Alberto Yepes con la camiseta de la Tricolor. En 2008, el combinado nacional enfrentó a Nigeria en suelo vallecaucano, pero aquel amistoso se disputó en el estadio de Palmira.

Cuatro días después del juego en Cali, el martes 17 de noviembre, Colombia volverá a medirse a Chile, esta vez en el Estadio Nacional de Santiago, a las 7:00 de la noche, hora colombiana, para cerrar una doble fecha FIFA que servirá de preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2030.

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