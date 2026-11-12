Mbappé no jugará ante Italia: Francia lo reserva por molestias musculares

Foto: redes sociales / créditos a quien corresponda.

Resumen: Kylian Mbappé es baja para el partido de Francia ante Italia del 12 de noviembre por molestias en los isquiotibiales. Zidane decidió no arriesgarlo. El capitán permanece concentrado y su posible regreso ante Turquía dependerá de su recuperación.

Kylian Mbappé no jugará con Francia ante Italia este jueves 12 de noviembre. Según informó la agencia AFP, en una información publicada por France24, el seleccionador Zinédine Zidane confirmó que el delantero presenta molestias en los isquiotibiales y que el cuerpo técnico decidió no correr riesgos para el encuentro de la Liga de Naciones en Milán.

La ausencia del capitán francés corresponde al partido frente al equipo italiano, pero no significa que haya abandonado la concentración. De acuerdo con las declaraciones del entrenador recogidas también por TF1, el atacante permanece con sus compañeros y existe la expectativa de que pueda estar disponible para enfrentar a Turquía el domingo en Burdeos.

Mbappé, baja ante Italia por precaución

El anuncio se produjo el miércoles, durante la rueda de prensa previa al compromiso. Zidane explicó que el futbolista había sentido un pequeño dolor y que la prioridad era evitar que esa molestia se convirtiera en un problema mayor en una temporada larga.

«Será baja, ha sentido un pequeño dolor y no vamos a correr ningún riesgo», manifestó el seleccionador, según la traducción de sus palabras publicada por Semana. El técnico agregó que perder jugadores es lamentable, aunque forma parte del fútbol, y expresó su deseo de contar nuevamente con el capitán para la siguiente presentación.

Por ahora, esa posibilidad no constituye una confirmación de su regreso. El entrenador habló de una molestia leve y de su esperanza de tenerlo el domingo, no de una recuperación ya completada ni de una presencia asegurada en la alineación.

Lea también: Carta abierta a Mbappé: piden comprensión y perdón tras la polémica en China por el meme de Mao.

Se entrenó el lunes, pero quedó en cuidados el miércoles

El delantero del Real Madrid había participado con normalidad en el entrenamiento del lunes, al comienzo de esta concentración. Sin embargo, no pudo sumarse a la sesión del miércoles por la mañana en el Centro Nacional de Fútbol de Clairefontaine, antes del desplazamiento del equipo a Italia.

TF1 señaló que el jugador permaneció en cuidados mientras sus compañeros trabajaban. El reporte sitúa la molestia en los isquiotibiales, por lo que la razón informada para su ausencia es muscular. Las declaraciones citadas no hablan de una enfermedad ni de un malestar general como causa de la baja.

Zidane también se refirió al ánimo del capitán y aseguró que quería jugar. Según el técnico, su permanencia junto al grupo muestra el interés por recuperarse para el siguiente compromiso, pese a la frustración de no poder participar en el duelo de este jueves.

Senny Mayulu llega como refuerzo

Para reforzar el grupo ante las ausencias, el cuerpo técnico convocó a Senny Mayulu, jugador del Paris Saint-Germain. El futbolista ya estaba en Clairefontaine con la selección francesa sub-21 y recibió el llamado para incorporarse al equipo principal.

El caso de Mbappé se suma a los problemas físicos de Aurélien Tchouaméni, Marcus Thuram y Pierre Kalulu durante esta concentración. Francia también llegó a esta ventana sin otros futbolistas lesionados, entre ellos Ousmane Dembélé, William Saliba, Manu Koné y Jules Koundé, según la información de AFP.

También te puede interesar: Real Madrid pide perdón al pueblo chino un día después de las disculpas de Mbappé.

Francia busca avanzar en la Liga de Naciones

Los franceses afrontan la visita a Italia después de sumar tres victorias y un empate en sus cuatro primeras presentaciones. Esa campaña los mantiene al frente del grupo 1 y bien encaminados en la pelea por llegar a los cuartos de final de la competición.

Después del partido en Milán, el calendario les reserva la recepción a Turquía en Burdeos. Ese es el encuentro al que apunta la posible recuperación del capitán. Mientras tanto, la decisión confirmada es que Mbappé no será utilizado ante Italia, con la precaución médica como argumento expuesto por el seleccionador.