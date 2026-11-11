Resumen: Con datos de la Dimayor, así quedó la tabla de la Liga BetPlay 2026-II tras la fecha 18: cinco clasificados, tres cupos en disputa y Medellín, Millonarios y Once Caldas «chilinguiando» a falta de una fecha.

Así está la tabla de la Liga BetPlay a falta de una fecha: tres «chilinguiando»

Minuto30.com .- Con las cifras oficiales de la Dimayor ya consolidadas, así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II tras completarse la fecha 18, la penúltima del todos contra todos: cinco equipos celebran su clasificación a los cuadrangulares semifinales, tres cupos siguen en disputa y tres clubes quedaron «chilinguiando» a falta de una sola jornada para el cierre de la fase regular.

Atlético Nacional (39 puntos, diferencia de gol de +20) y América de Cali (36, +19) ocupan los dos primeros lugares, los que entregan la ventaja deportiva conocida como punto invisible: ser cabezas de serie en los grupos A y B de los cuadrangulares y, en caso de empate en puntos al cierre de esa fase, avanzar a la final sin acudir a otros criterios de desempate.

El verde ya aseguró matemáticamente su condición de cabeza de serie. El segundo beneficio quedó entre el América y el Deportivo Cali (34, +16), que empataron sin goles en el clásico vallecaucano de esta fecha: los escarlatas visitan al Deportivo Pereira y los azucareros reciben al Deportes Tolima en la jornada definitiva.

Cinco clasificados y tres «chilinguiando»

Junto a Nacional y América, ya tienen el cupo asegurado a los cuadrangulares el Deportivo Cali, el Atlético Bucaramanga (32, +13) e Independiente Santa Fe (31, +10). Los búcaros golearon 0-4 a Jaguares en Montería y los cardenales aplastaron 5-0 al Deportivo Pasto en El Campín, con triplete de Hugo Rodallega, para sellar su presencia en la siguiente fase.

En las casillas 6, 7 y 8, las últimas que hoy entregan cupo, quedaron los tres «chilinguiando»: Independiente Medellín (29, +3), Millonarios (27, +9) y Once Caldas (27, +4). Ninguno tiene la clasificación asegurada y los tres se juegan todo en la última fecha.

Al DIM le alcanza con un empate en su visita a Águilas Doradas para quedarse con uno de los cupos; incluso si pierde, avanzaría si el Deportes Tolima no gana en su salida a Palmaseca. El Poderoso llega enrachado tras golear 0-3 a Fortaleza en Techo.

Vale una aclaración importante: pese a esa ventaja, el DIM todavía no está matemáticamente clasificado. Si pierde en Rionegro y Millonarios, Once Caldas y Deportes Tolima ganan sus compromisos (los tres juegan cruces distintos en el horario unificado), el Poderoso podría quedar por fuera de los ocho por diferencia de gol, el primer criterio de desempate del reglamento de la Dimayor: basta, por ejemplo, una caída 0-1 ante Águilas y un triunfo 1-0 del Pijao en Palmaseca para que el Tolima lo supere en la tabla.

Millonarios, que cayó 2-1 en su visita al Tolima pese al golazo de tiro libre de Juan Guillermo Cuadrado, clasifica de manera directa si vence a Alianza FC en El Campín. Si empata o pierde, quedará a expensas de lo que hagan Once Caldas, Tolima y Águilas.

Once Caldas, que venció 1-0 a Águilas en Manizales, también asegura su puesto ganando, pero tendrá la prueba más exigente de la jornada: visita al líder Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, este sábado a las 3:30 p. m.

Los que todavía persiguen

Por fuera de los ocho, pero con posibilidad, aparecen Deportes Tolima (26, +2), Águilas Doradas (25, +1) y Cúcuta Deportivo (24, -7).

El Tolima está obligado a ganarle al Deportivo Cali como visitante y a esperar que Millonarios u Once Caldas no ganen sus partidos, o que el Medellín caiga en Rionegro. Águilas Doradas tiene la opción más exigente: debe vencer al DIM en el estadio Cincuentenario y aguardar una combinación de tropiezos de todos sus rivales directos. La del Cúcuta, que recibe a Jaguares, es ya una opción remota por su diferencia de gol.

Del puesto 12 hacia abajo, Llaneros (23), Inter de Bogotá (20), Junior (19), Boyacá Chicó (19), Alianza (18), Deportivo Pereira (17), Deportivo Pasto (15), Jaguares (13) y Fortaleza (12) ya no tienen opción de meterse en los ocho y cerrarán el semestre pensando en la tabla de la reclasificación, que entrega cupos a los torneos internacionales de 2027.

Así se completó la fecha 18

Estos fueron los diez resultados de la penúltima jornada: Boyacá Chicó 2-1 Inter de Bogotá; Fortaleza 0-3 Independiente Medellín; Once Caldas 1-0 Águilas Doradas; Atlético Nacional 4-3 Deportivo Pereira; América de Cali 0-0 Deportivo Cali; Independiente Santa Fe 5-0 Deportivo Pasto; Jaguares 0-4 Atlético Bucaramanga; Deportes Tolima 2-1 Millonarios; Alianza 1-2 Llaneros y Junior 2-0 Cúcuta Deportivo.

El partido más emocionante fue el 4-3 del Nacional sobre el Pereira en el Atanasio, un triunfo agónico que le permitió al verde asegurar el liderato y acariciar el punto invisible.

La fecha 19, con siete partidos en simultáneo

La Dimayor programó la jornada definitiva con siete compromisos en simultáneo el sábado 14 de noviembre a las 3:30 p. m.: Millonarios-Alianza, Pereira-América, Cúcuta-Jaguares, Deportivo Cali-Tolima, Atlético Nacional-Once Caldas, Águilas Doradas-Independiente Medellín y Atlético Bucaramanga-Fortaleza.

Antes se jugarán el jueves 12 el Pasto-Junior (5:00 p. m.) y el Llaneros-Boyacá Chicó (7:00 p. m.), y el viernes 13 el Inter de Bogotá-Santa Fe (8:30 p. m.), este último por fuera del horario unificado porque los cardenales ya están clasificados y no tienen opción de ser cabezas de grupo.

Apenas terminen los partidos del sábado, la Dimayor realizará el sorteo que conformará los dos grupos de los cuadrangulares semifinales, que comenzarán el fin de semana del 21 y 22 de noviembre. Los clasificados del tercero al octavo puesto entrarán al sorteo; el primero y el segundo serán cabezas de serie con el punto invisible a su favor.

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