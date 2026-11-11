Así se jugará la última fecha del todos contra todos

Resumen: La Dimayor oficializó la programación de la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-II: siete partidos en simultáneo el sábado 14 de noviembre a las 3:30 p. m., con tres cupos a los cuadrangulares y el punto invisible en disputa entre América y Deportivo Cali.

Minuto30.com .- La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) oficializó la programación de la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-II, la última del todos contra todos, que se jugará entre el jueves 12 y el sábado 14 de noviembre con siete partidos en simultáneo y tres cupos a los cuadrangulares semifinales todavía en el aire.

La jornada definitiva tendrá su plato fuerte el sábado 14 a las 3:30 p. m., cuando se disputen al mismo tiempo los siete compromisos que definirán la clasificación: Millonarios-Alianza FC en El Campín, Deportivo Pereira-América de Cali, Deportivo Cali-Deportes Tolima en Palmaseca, Atlético Nacional-Once Caldas en el Atanasio Girardot, Águilas Doradas-Independiente Medellín, Cúcuta Deportivo-Jaguares de Córdoba y Atlético Bucaramanga-Fortaleza CEIF.

Antes de esa jornada múltiple, la fecha se abrirá el jueves 12 con dos partidos: Deportivo Pasto-Junior FC a las 5:00 p. m. y Llaneros FC-Boyacá Chicó a las 7:00 p. m. El viernes 13, a las 8:30 p. m., el Internacional de Bogotá recibirá a Independiente Santa Fe, el único encuentro por fuera del horario unificado: según explicó la Dimayor en su comunicado, el equipo cardenal ya está clasificado, pero no tiene posibilidades matemáticas de ser cabeza de grupo, por lo que su partido no incide en las cuentas de los demás aspirantes.

Tres cupos para seis aspirantes

Cinco clubes ya tienen el tiquete asegurado a los cuadrangulares: Atlético Nacional (39 puntos), América de Cali (36), Deportivo Cali (34), Atlético Bucaramanga (32) e Independiente Santa Fe (31). Detrás de ellos, seis equipos se disputan los tres cupos restantes en la última jornada.

El Independiente Medellín (29) es el mejor ubicado: le basta un empate en su visita a Águilas Doradas para avanzar e, incluso perdiendo, clasificaría si el Deportes Tolima no gana en Palmaseca. Millonarios (27) sella su puesto de manera directa si vence a Alianza FC en El Campín; si empata o pierde, quedará a expensas de lo que hagan Once Caldas, Tolima y Águilas. Once Caldas (27), que también se asegura ganando, afronta la prueba más exigente de la jornada: visitar al líder Atlético Nacional en el Atanasio Girardot.

Más atrás, el Deportes Tolima (26) necesita vencer al Deportivo Cali y esperar combinaciones; Águilas Doradas (25) depende de ganarle al DIM y de que no venzan Millonarios ni Once Caldas; y el Cúcuta Deportivo (24), el más complicado, solo sobrevive si golea a Jaguares y se da una cadena de resultados a favor.

El segundo beneficio, entre América y Cali

La Dimayor recordó que el primero y el segundo de la tabla del todos contra todos reciben beneficios deportivos: ser cabezas de serie de los grupos A y B de los cuadrangulares y quedarse con el «punto invisible» en caso de empate en la fase final. Atlético Nacional ya aseguró el primer puesto, de modo que el segundo beneficio quedó entre América de Cali (36) y Deportivo Cali (34): los escarlatas lo conservan si ganan en su visita al Pereira, mientras que los azucareros necesitan vencer al Tolima y que el América no sume de a tres.

Sorteo y cuadrangulares

Apenas finalicen los partidos del sábado, la Dimayor realizará el sorteo que conformará los dos grupos de los cuadrangulares semifinales, que comenzarán el fin de semana del 21 y 22 de noviembre. Los clasificados del tercero al octavo puesto entrarán al sorteo aleatorio, mientras que el primero y el segundo serán cabezas de serie con el punto invisible a su favor.

Los dos equipos que ganen sus grupos disputarán la gran final del segundo semestre del fútbol profesional colombiano, que coronará al último campeón del año y definirá otro cupo internacional para el 2027.

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