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    • Toby lloraba por los golpes en el Meta: una nueva esperanza cambia la historia del perrito

    Una rescatista reportó que Toby encontró hogar. El perro recibe atención tras la agresión en El Castillo, Meta.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Toby y una imagen de la agresión denunciada en El Castillo, Meta, en collage.
    Fotos: redes sociales.
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    Toby lloraba por los golpes en el Meta: una nueva esperanza cambia la historia del perrito

    Resumen: Toby recibe atención tras el rescate en El Castillo, Meta. Una rescatista reportó que encontró hogar; buscan otros animales.

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    Toby, el perro cuya agresión en El Castillo, Meta, quedó registrada en un video que causó indignación, tiene una nueva oportunidad. Tras ser rescatado y recibir atención veterinaria, una rescatista que ha seguido el caso aseguró que el animal ya encontró un hogar.

    La información fue entregada por la rescatista Mera, según el reporte de Noticias RCN. La novedad abre una etapa distinta para el perro, después de las denuncias que permitieron ponerlo a salvo.

    Toby quedó bajo protección tras la denuncia

    La senadora Andrea Padilla, quien ha acompañado públicamente el caso, informó que Toby fue rescatado y quedó bajo el cuidado de la Alcaldía de El Castillo. El animal recibe atención médica con el apoyo de rescatistas del municipio para avanzar en su recuperación.

    Lea también: El señalado de golpear a un perrito en El Castillo portaba un arma ilegal

    El caso se conoció por una grabación realizada en la vereda Playa Rica. En las imágenes se observa a un hombre golpeando al perro junto a una vivienda. La denuncia ciudadana y la difusión del video alertaron a las autoridades, que intervinieron para protegerlo.

    La captura fue por un arma sin documentación

    Durante el procedimiento, los uniformados encontraron una escopeta sin la documentación requerida. El señalado fue capturado por ese hallazgo y quedó a disposición de la Fiscalía. Esa actuación es distinta de las acciones que se buscan por el presunto maltrato animal.

    Lea también: Carpas en plena calle 12 y un plantón por Santurbán en Bogotá

    Los abogados de Alegato Juristas buscan que se avance por el delito de lesiones graves en el marco de la Ley Ángel. Esa intención no equivale a una imputación ya realizada ni a una condena contra el señalado.

    Además de la recuperación de Toby, persiste la preocupación por otros animales que, según las denuncias, estarían en la vivienda: un gato y otro perro. La rescatista Melissa Rodríguez indicó que todavía no habían logrado ubicarlos.


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