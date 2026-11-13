Invima alerta por Sal de Frutas Lua falsificada que circula en Colombia: así se reconoce

Foto: Invima

Resumen: El Invima advirtió que un lote de Sal de Frutas Lua que circula en el país es falsificado y puede poner en riesgo la salud. Conozca cómo identificarlo y qué hacer si ya lo compró.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, encendió las alarmas en Colombia por la comercialización de Sal de Frutas Lua falsificada, uno de los antiácidos que más usan los colombianos para la acidez, la pesadez y la indigestión. La entidad pidió a la ciudadanía abstenerse de adquirir y consumir las unidades identificadas con el lote 1M7500 y fecha de vencimiento diciembre de 2027, porque no corresponden al producto original.

La advertencia quedó consignada en la alerta sanitaria 381-2026, publicada el 10 de noviembre, después de una denuncia que llegó al Invima y que fue confirmada por Tecnofar TQ S.A.S., el laboratorio titular del registro sanitario de Sal de Frutas Lua.

Vale aclarar que el medicamento original sí tiene su registro sanitario vigente (INVIMA 2023-010211-R3) y no presenta ningún problema. El riesgo está únicamente en los sobres falsificados que están circulando con el lote señalado, los cuales no fueron fabricados por Tecnofar TQ ni tienen relación alguna con sus productos.

El fabricante explicó que en su momento sí produjo un lote con el número 1M7500, pero que ese lote ya cumplió su vida útil y no se encuentra en el mercado. Por eso, cualquier sobre de Sal de Frutas Lua que hoy diga lote 1M7500 con vencimiento en diciembre de 2027 es, sin duda, falso.

¿Cómo reconocer el producto falsificado?

De acuerdo con el Invima y con el laboratorio, hay varias señales que delatan el producto fraudulento frente al original:

La fecha de vencimiento DIC 2027 impresa en el sobre no corresponde a la del lote original.

impresa en el sobre no corresponde a la del lote original. El diseño y la distribución de los elementos gráficos del empaque son diferentes.

del empaque son diferentes. El tipo de impresión y la tipografía no son los del producto original.

no son los del producto original. La codificación «1M7500 DIC 2027» no coincide con el sistema de identificación que utiliza la compañía.

no coincide con el sistema de identificación que utiliza la compañía. El registro sanitario que trae impreso el sobre falso es el INVIMA 2008-010211-R2, mientras el vigente del medicamento original es el INVIMA 2023-010211-R3.

Además, la entidad recomienda verificar la autenticidad de cualquier medicamento en su portal de consulta de registros sanitarios, buscando por nombre del producto, número de registro o principio activo. Eso sí: como la marca original sí tiene registro vigente, la clave está en comparar el lote, el vencimiento y el número de registro impresos directamente en el sobre.

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¿Qué riesgo tiene consumir la Sal de Frutas Lua falsificada?

El Invima fue enfático: del producto falsificado se desconoce su contenido real, su origen, su recorrido de distribución y las condiciones en las que fue almacenado y transportado, por lo que no ofrece garantías de calidad, seguridad ni eficacia y puede representar un riesgo para la salud de quienes lo consuman.

«Absténgase de adquirir el producto fraudulento (falsificado). No compre medicamentos ni productos fitoterapéuticos, ni suplementos dietarios sin registro sanitario vigente, ya que estos productos pueden contener ingredientes que ponen en riesgo su salud», destacó la entidad.

De hecho, el Invima ha advertido que este tipo de productos fraudulentos suelen comercializarse a través de establecimientos minoristas, sitios de internet, redes sociales y cadenas de WhatsApp, por lo que el llamado es a comprar medicamentos solo en lugares de confianza.

¿Qué hacer si ya compró o está consumiendo este producto?

Si en su casa tiene un sobre de Sal de Frutas Lua con el lote 1M7500 y vencimiento diciembre de 2027, la recomendación es clara: suspenda de inmediato su consumo y no lo vuelva a comprar.

También debe informar a la secretaría de salud de su territorio, o directamente al Invima, los datos del lugar donde lo adquirió o donde haya visto que lo están vendiendo, para que las autoridades puedan hacer la inspección y retirar el producto del mercado.

Y si ya lo consumió y presentó alguna reacción o evento adverso, debe reportarlo a través del portal de farmacovigilancia primaryreporting.who-umc.org/co o al correo electrónico invimafv@invima.gov.co.

El llamado también es para los establecimientos: la entidad les pidió abstenerse de distribuir y comercializar este lote, pues hacerlo puede acarrear medidas sanitarias de seguridad. A las autoridades territoriales de salud les ordenó adelantar inspección, vigilancia y control en los puntos de venta y gestionar la destrucción de las unidades que encuentren.

Esta no es la primera vez que la marca es blanco de falsificadores. El 29 de agosto de 2025, el Invima publicó la alerta sanitaria 264-2025 por la comercialización fraudulenta de Sal de Frutas Lua Plus, lote 0M8663, en la que también se identificaron diferencias en el diseño, el sellado y la tipografía del empaque.

Mientras avanzan las verificaciones, la recomendación para los colombianos es revisar muy bien el sobre antes de comprar o consumir este antiácido: fijarse en el lote, la fecha de vencimiento y el registro sanitario puede evitarle un riesgo innecesario para la salud.

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