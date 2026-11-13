Eduardo Zapateiro denuncia la ‘operación Grecia’: presunto ‘plan de espionaje’ durante el gobierno Petro

Foto de archivo

Resumen: El general en retiro Eduardo Zapateiro presentó una denuncia formal ante la Fiscalía por presunto espionaje y perfilamiento de políticos, periodistas y uniformados durante el gobierno de Gustavo Petro. Pide investigar el posible uso de la UIAF y de la Dirección Nacional de Inteligencia, y que se le reconozca como víctima.

El general en retiro Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército Nacional, radicó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por un presunto plan de espionaje, seguimientos y perfilamientos que, según su escrito, se habría adelantado durante el gobierno de Gustavo Petro contra dirigentes políticos, periodistas, funcionarios judiciales y miembros de la Fuerza Pública.

La acción judicial se conoció después de las revelaciones sobre un supuesto plan de seguimientos en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). En la denuncia, el excomandante pide establecer si existieron interceptaciones, seguimientos o consultas de información reservada contra personas consideradas críticas o incómodas para ese Gobierno.

Las solicitudes de Eduardo Zapateiro a la Fiscalía

El documento señala como materia de investigación la eventual utilización de capacidades de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). De acuerdo con la denuncia, los recursos destinados a la inteligencia financiera pudieron emplearse para consultar información personal, patrimonial, migratoria, notarial, telefónica y financiera de las personas que habrían sido perfiladas.

«Gravedad reviste la presunta utilización de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), cuyos recursos y capacidades de inteligencia financiera habrían sido desviados de sus finalidades legales para obtener información personal, financiera, telefónica, notarial, migratoria y patrimonial de personas consideradas incómodas para el Gobierno de Gustavo Petro», plantea el escrito radicado ante la Fiscalía.

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El excomandante sostuvo que su propio nombre aparece entre las personas que habrían sido objeto de esas actividades, junto con otros generales retirados, dirigentes políticos, periodistas y funcionarios públicos. Esa mención, sin embargo, deberá ser contrastada por la Fiscalía con los registros, órdenes y documentos que integren la indagación.

«Dentro de las personas presuntamente objeto de estas actividades aparece expresamente mi nombre, Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, junto con otros generales retirados, dirigentes políticos, periodistas y funcionarios públicos», indicó el oficial en retiro en la denuncia.

Además, la petición de Eduardo Zapateiro apunta a determinar si desde la UIAF o desde otras dependencias se impartieron instrucciones para recopilar información con fines de perfilamiento, qué funcionarios habrían intervenido, bajo qué procedimientos se hicieron las consultas y si existían soportes legales para acceder a los datos. En total, el general Eduardo Zapateiro formula ocho solicitudes puntuales: que se investiguen los hechos, que se preserve la prueba de los presuntos perfilamientos en la DNI y que se le reconozca como víctima en el proceso que se abra.

El excomandante también plantea que la Fiscalía examine si la información que presuntamente se obtuvo pudo incidir en los procesos disciplinarios o penales abiertos en su contra. «La eventual utilización de información obtenida ilícitamente para construir, alimentar o promover señalamientos contra el suscrito constituiría una circunstancia de extrema gravedad», puntualiza el documento.

¿Qué es la ‘operación Grecia’ de la DNI?

La denuncia de Eduardo Zapateiro se conoce en medio del escándalo por un informe reservado de la DNI, divulgado por la revista Semana, que las autoridades están analizando. Según ese documento, la Dirección Nacional de Inteligencia, durante el gobierno de Gustavo Petro, habría infiltrado campañas presidenciales de 2026 para posicionar el proyecto político de la izquierda, en una operación denominada ‘Grecia’.

El informe reservado surge de una auditoría forense adelantada por el Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella a ese organismo de inteligencia. De acuerdo con el documento, el plan consistía en ubicar personas de la DNI dentro de cada campaña para reportar información sobre actividades, reuniones, agendas, invitados, estrategias políticas y apoyos.

La única campaña a la que no habrían podido acceder fue la del hoy presidente De la Espriella, porque sus filtros de control funcionaron; para intentar superarlos, los responsables habrían usado información sobre posibles riesgos contra la vida y la integridad del entonces candidato.

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En contraste, la campaña de Paloma Valencia habría sido la más fácil de penetrar, según el documento, porque la apertura de su proyecto a numerosas personas permitió el acceso a prácticamente toda su estrategia política.

En la operación habrían participado Gustavo Lozano y Ricardo Rosanía, de la DNI, junto con los españoles Manuel Grau, Xavier Vendrell y Ramón Devesa González. Grau es descrito como empresario catalán y amigo personal de Petro; Vendrell, como un expolítico independentista catalán que asesoró la campaña presidencial, y Devesa González, como un especialista en ciberseguridad que trabajó en ella.

Eduardo Zapateiro comandó el Ejército Nacional entre 2019 y 2022 y, desde su retiro, ha sido uno de los críticos más duros del gobierno de Gustavo Petro. El general enfrenta procesos judiciales que, según su denuncia, podrían estar alimentados por esa información presuntamente obtenida al margen de la ley.

Vale aclarar que todas estas señalaciones hacen parte de la denuncia de Eduardo Zapateiro y de informes que deberán ser verificados por las autoridades; no constituyen una determinación judicial sobre los hechos ni sobre responsabilidades individuales. La Fiscalía tendrá la tarea de contrastar los registros, las órdenes y los documentos que integren la indagación.