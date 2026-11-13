Los Mexicanos: cuatro presuntos integrantes cayeron en Quibdó tras presumir armas en redes

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Resumen: Un operativo del Ejército y la Policía en Chocó dejó varias capturas por presuntos vínculos con homicidios y extorsión. Aquí el detalle.

Cuatro presuntos integrantes de Los Mexicanos, una organización delincuencial que opera en Quibdó, Chocó, fueron capturados por el Ejército y la Policía luego de que las autoridades siguieran las publicaciones que ellos mismos subían a redes sociales, donde aparecían exhibiendo armas de fuego.

Entre los detenidos de Los Mexicanos figura alias Cocuelo, a quien las autoridades relacionan con homicidios selectivos cometidos en la capital chocoana.

¿Cómo los ubicaron las autoridades?

Según la información entregada por el Ejército Nacional, el análisis de fotografías y otros contenidos difundidos en plataformas digitales aportó elementos para establecer la identidad de los sospechosos y orientar las labores para determinar dónde estaban.

Ese rastreo de publicaciones, en las que los presuntos integrantes aparecían con armas y otros elementos asociados a actividades criminales, fue una de las piezas clave de la operación.

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¿Qué les encontraron en la operación?

La intervención estuvo a cargo de tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 12 Primero de Línea, con apoyo del Batallón de Fuerzas Especiales N.° 7 y en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional.

Durante el procedimiento se presentó un combate de encuentro con presuntos miembros de la organización. Tras el enfrentamiento, las cuatro personas fueron capturadas.

En el lugar se incautaron cuatro armas cortas calibre .38 y munición que, según las autoridades, estaría destinada a las actividades criminales de la estructura.

Las investigaciones preliminares relacionan a los detenidos con homicidios selectivos, extorsiones y disputas por el control territorial en Quibdó. Esas confrontaciones han generado alertas de las comunidades por los enfrentamientos que se registran en distintos sectores urbanos y por el riesgo que representan para la población civil.

¿Qué se sabe de Los Mexicanos y el ELN?

Las autoridades también siguen de cerca las presuntas conexiones de Los Mexicanos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). De acuerdo con la información militar, la organización mantendría vínculos criminales con el frente Manuel Hernández El Boche, estructura de esa guerrilla con presencia en el departamento del Chocó.

Se trata de información preliminar de las autoridades, que todavía debe ser verificada dentro de las investigaciones.

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¿En qué contexto se dan las capturas?

Las capturas de presuntos integrantes de Los Mexicanos ocurren en medio del refuerzo de las operaciones de la Décima Quinta Brigada en Quibdó, donde el Ejército ha incrementado el despliegue de tropas y las labores de inteligencia para responder a los enfrentamientos entre organizaciones criminales que buscan controlar diferentes sectores de la ciudad.

A finales de octubre, el Ejército había reportado la muerte de alias Kevin, señalado como uno de los cabecillas de zona de Los Mexicanos, durante un combate en el área urbana de Quibdó.

Sobre alias Kevin, el Ejército informó que llevaría más de 15 años vinculado a Los Mexicanos, que registraría cuatro órdenes de captura por extorsión, concierto para delinquir y hurto agravado, y que su zona de influencia incluiría sectores como Uribe Vélez, Ciudadela Mía y Obapo, además del corredor vial Quibdó-Tutunendo.

Tras ese operativo contra Los Mexicanos, la institución anunció que mantendría las operaciones militares en la ciudad para fortalecer el control territorial y proteger a las comunidades.

El seguimiento a redes sociales hace parte de las labores de recopilación y análisis de información con las que las autoridades buscan identificar a personas presuntamente vinculadas con estas estructuras. En este caso, las publicaciones sobre armamento ayudaron a orientar la operación que terminó con las cuatro capturas.

Los detenidos son presuntos integrantes de la organización y, como en cualquier proceso, les aplica la presunción de inocencia mientras la justicia define su situación jurídica.