Resumen: La mañana de este 13 de noviembre la capital tuvo dos concentraciones: una de recicladores en el centro y otra de santandereanos frente a MinAmbiente por Santurbán. ¿Qué piden y qué vías reportaron afectadas? Aquí los detalles.

Protestas en Bogotá: carpas en plena calle 12 y el plantón por Santurbán que le tocó la puerta a MinAmbiente

La mañana de este 13 de noviembre amaneció movida en el centro y el norte de la capital: dos protestas en Bogotá tuvieron a las autoridades con cierres viales preventivos desde temprano y a los conductores buscando rutas alternas para no quedar atrapados en los trancones.

Por un lado, un nutrido grupo de recicladores de oficio instaló carpas sobre la calle 12, entre carreras 7 y 8, a un costado del Palacio de Justicia. Por el otro, cientos de personas que viajaron desde Santander hicieron un plantón frente a la sede del Ministerio de Ambiente, sobre la carrera 13 con calle 37, para exigir la protección del páramo de Santurbán.

Recicladores le pusieron carpas a la Corte en plena calle 12

Desde antes de las 7:00 de la mañana, la Secretaría Distrital de Movilidad reportó la manifestación en la calle 12 con carrera Octava, en el límite entre las localidades de Santa Fe y La Candelaria, y ordenó un cierre preventivo en el punto, con Agentes Civiles del Grupo Guía agilizando el tráfico.

Según el reporte de las 7:05 de la mañana de la Secretaría de Gobierno, el equipo de Diálogo Social del Distrito acompañó la concentración, en la que distintas organizaciones de recicladores instalaron carpas sobre el andén. El vocero de la actividad aseguró que se trata de un espacio de acompañamiento a una audiencia judicial clave para el gremio, que no tenían previsto hacer bloqueos y que la jornada transcurría de manera pacífica.

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¿Qué se juegan los recicladores en la audiencia de la Corte?

El plantón coincide con la audiencia pública que adelanta la Corte Constitucional en el Palacio de Justicia, programada entre las 8:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, para revisar cómo Bogotá garantizará los derechos de los recicladores de oficio en el nuevo esquema de prestación y contratación del servicio público de aseo.

La diligencia, convocada mediante el Auto 1461 de 2026, hace parte del seguimiento a la sentencia T-724 de 2003, con la que el alto tribunal le ordenó al Distrito adoptar acciones afirmativas a favor de esta población cada vez que se contrate el esquema de basuras de la ciudad. Sobre la mesa están el acceso al material aprovechable, la permanencia de los recicladores en la actividad y una remuneración justa, cierta y oportuna.

A la audiencia fueron convocadas organizaciones como la Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB), la Asociación Nacional de Recicladores, Ecoalianza y la Unión Nacional Independiente de Recicladores, junto con entidades distritales y organismos de control.

Santurbán: la pelea por el agua le llegó a la puerta a MinAmbiente

La otra de las protestas en Bogotá se concentró desde cerca de las 9:00 de la mañana frente al Ministerio de Ambiente, en la carrera 13 con calle 37, donde manifestantes llegados desde Santander exigieron que se restablezca la protección del páramo de Santurbán y se reactive el proceso de consulta pública de la reserva.

De acuerdo con el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, unas 300 personas salieron desde Santander para sumarse a la jornada. La vocera Mayerly López explicó que la movilización busca que el Gobierno Nacional restablezca la protección de este ecosistema, del que depende el agua de Bucaramanga y su área metropolitana.

La protesta se dio cuando se cumplen tres meses de la revocatoria de la reserva temporal que, según los defensores del páramo, frenaba el avance del proyecto minero Soto Norte, de la multinacional Aris Mining. El Comité advierte que existen cinco estudios del Servicio Geológico Colombiano que señalan posibles afectaciones de ese tipo de explotación sobre las fuentes hídricas que abastecen a más de un millón de personas.

El pulso tiene además un frente judicial: la Procuraduría General de la Nación respaldó una medida cautelar para que el Ministerio de Ambiente decida, antes del 4 de marzo de 2027, si continúa o no la figura de protección temporal sobre Santurbán, en medio de un proceso de delimitación del páramo que lleva años de retraso.

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¿Qué vías reportaron afectadas por las protestas en Bogotá?

Por la manifestación de los recicladores, la Secretaría de Movilidad reportó a las 7:00 de la mañana un cierre preventivo sobre la calle 12 con carrera Octava y recomendó tomar la carrera Décima al sur como vía alterna. En ese corte, la entidad advirtió de alta congestión por la carrera Octava al sur desde la avenida Jiménez y posibles retrasos en rutas de TransMilenio que alimentan el sector.

En el norte de la ciudad, el plantón por Santurbán afectó la movilidad sobre la carrera 13 con calle 37 alrededor de las 9:00 de la mañana, a la altura del semáforo, donde los participantes se concentraban con pancartas y carteles.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a programar sus recorridos con anticipación, usar las vías alternas habilitadas y consultar los canales oficiales del Distrito para conocer el momento en que se levanten los cierres, mientras los equipos de Diálogo Social y los agentes de tránsito acompañaron ambas concentraciones, que hasta el último reporte de la mañana transcurrían en calma.

#Reporte • Manifestación gremio recicladores

📍 Calle 12 entre carreras 7 y 8 (Candelaria). El equipo de Diálogo Social acompaña la concentración de diferentes grupos de recicladores, quienes instalaron carpas sobre el andén. El vocero de la actividad señala que se trata de… pic.twitter.com/HwbpbzpQCq — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) November 13, 2026