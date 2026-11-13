Informe señala al gobierno de Gustavo Petro: «Rebajó el coste internacional del fraude» de Maduro

Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Fotos: Presidencia de Colombia (dominio público) y Presidencia de Venezuela (dominio público), vía Wikimedia Commons.

Resumen: El Miranda Center cuestiona tres decisiones del gobierno Petro tras las elecciones de 2024 en Venezuela y su efecto sobre Maduro.

Un informe del Miranda Center for Democracy puso sobre la mesa una acusación que remece la política colombiana: según ese centro de análisis, las decisiones diplomáticas que tomó el gobierno de Gustavo Petro después de las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio de 2024 habrían contribuido a reducir la presión internacional sobre Nicolás Maduro y le habrían facilitado mantenerse en el poder.

El documento reconstruye la relación entre Bogotá y Caracas desde el restablecimiento de los vínculos diplomáticos en 2022 hasta la captura de Maduro durante una operación estadounidense, el 3 de enero de 2026. En ese recorrido, el centro se concentra en tres episodios que considera determinantes durante el mandato del expresidente colombiano.

El estudio, dado a conocer por Semana, asegura que Colombia no necesitó reconocer formalmente la victoria de Maduro para contribuir a normalizar su permanencia en el Palacio de Miraflores, mientras la comunidad internacional cuestionaba los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela.

¿Cuáles son los episodios que el informe le señala a Gustavo Petro?

El primero es el silencio de Gustavo Petro frente a los cuestionados resultados de los comicios. Mientras decenas de países exigían transparencia y la publicación de las actas, el entonces jefe de Estado colombiano evitó un pronunciamiento contundente sobre lo ocurrido en las urnas, una postura que para el centro de análisis fue determinante.

El segundo episodio ocurrió el 31 de julio de 2024, durante una votación en la Organización de Estados Americanos (OEA) para exigirle a Venezuela que publicara los resultados detallados de las elecciones. La propuesta obtuvo 17 votos, uno menos de los necesarios para ser aprobada: Colombia y Brasil se abstuvieron y México no votó. Según el Miranda Center, el apoyo de cualquiera de esos países habría permitido sacar adelante la resolución.

El tercero fue la estrategia de mediación que Colombia impulsó junto a Brasil y México en las semanas siguientes, cuando la presión internacional sobre el chavismo estaba en su punto más alto y la oposición venezolana denunciaba fraude con las actas de votación en la mano.

Nicolás Maduro durante un acto de la campaña presidencial de 2024 en Venezuela. Foto: Confidencial / Wikimedia Commons (licencia CC BY 3.0).

Lea también: Estadio Atanasio Girardot: salen los pliegos definitivos para su modernización con aforo de 62 mil

El giro que «rebajó el coste internacional del fraude»

El informe identifica como punto clave lo ocurrido en agosto de 2024, cuando Colombia, Brasil y México pasaron de exigir la publicación de las actas a recomendar una verificación de los resultados. El centro describe ese cambio como un desplazamiento hacia una fórmula diplomática más ambigua y resume su efecto con una frase contundente: «Rebajó el coste internacional del fraude».

El documento denomina «blanqueamiento» a la combinación de mensajes de diálogo y actuaciones que, según su análisis, aliviaron la presión sobre Maduro tras unos comicios en los que la oposición aseguró que el verdadero ganador había sido Edmundo González Urrutia.

¿Por qué habría actuado así el gobierno de Petro?

El Miranda Center atribuye la posición de Gustavo Petro a tres factores: su afinidad ideológica con el chavismo, los intereses energéticos entre Ecopetrol y Pdvsa y, especialmente, la política de paz total, que habría otorgado a Maduro influencia sobre las negociaciones con el ELN y las disidencias de las Farc, procesos en los que Venezuela actuaba como garante.

Los investigadores aclaran, eso sí, que las decisiones del gobierno Petro tuvieron un efecto coincidente y respondieron más a una orientación política que a una estrategia coordinada para que Maduro se quedara en el poder. También anotan que la sucesión de cuatro ministros de Relaciones Exteriores en menos de tres años dificultó mantener una línea diplomática coherente en Bogotá.

La relación entre ambos gobiernos quedó congelada tras la captura de Nicolás Maduro, episodio con el que cierra la reconstrucción del informe. Hoy, el documento reabre el debate sobre el papel que jugó Colombia en uno de los capítulos más tensos de la política reciente de la región.

Lea también: Los Mexicanos: cuatro presuntos integrantes cayeron en Quibdó tras presumir armas en redes