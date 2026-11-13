Foto: Redes Sociales

Resumen: Tini Stoessel habría cerrado un acuerdo con su familia por el manejo del patrimonio, según lo dicho en televisión argentina. La cantante se quedaría con el 70 %, su padre con el 15 %, su madre con el 10 % y su hermano con el 5 %. Quedarían trámites pendientes y las cifras podrían variar.

Tini Stoessel habría ganado la batalla con su papá: se quedaría con el 70 % del patrimonio familiar

Tini Stoessel habría puesto fin a uno de los capítulos más tensos de su vida familiar. De acuerdo con lo que se conoció en las últimas horas en la prensa de espectáculos de Argentina, la cantante cerró un acuerdo con su padre, Alejandro Stoessel, su madre, Mariana Muzlera, y su hermano Francisco por el manejo del patrimonio, tras meses de versiones cruzadas y una disputa económica que sacudió a la familia.

Según los detalles que circulan en redes sociales, Tini se quedaría con el 70 % de los ingresos y de los bienes, mientras que el 30 % restante se repartiría entre su familia: 15 % para su padre, 10 % para su madre y 5 % para su hermano.

Lo que se sabe del reparto

La información fue revelada por el periodista Daniel Ambrosino en el programa Intrusos, de América TV. Allí aseguró que el arreglo ya estaría firmado y que se habría concretado hace por lo menos un par de meses. «El arreglo ya está hecho. Hace por lo menos un par de meses», afirmó el panelista.

Aunque el acuerdo estaría cerrado, todavía quedarían pendientes algunos trámites administrativos y cambios de titularidad. El propio periodista aclaró que las cifras y la distribución podrían variar según la forma en que se computen las propiedades y las cuentas involucradas.

Propiedades y cuentas en el exterior

Uno de los puntos que más llamó la atención es la postura que habría tomado la artista frente a los inmuebles. Según se informó, Tini no querría quedarse con ninguna propiedad, con excepción de la casa de San Isidro, donde vive actualmente.

El patrimonio incluiría además una vivienda en Martínez y un departamento donde reside la abuela materna de la cantante. Este último estaría a nombre de Tini, pero seguiría destinado al uso de su abuela. La propiedad de Miami, por su parte, tendría titularidad compartida: 50 % para la cantante y 50 % para Alejandro Stoessel. De acuerdo con la información, la artista tampoco tendría intención de conservar esa parte.

Otro de los asuntos centrales habría sido la titularidad de las cuentas en el exterior que figuran a nombre de Alejandro Stoessel. Esos fondos pasarían a estar bajo la administración de la persona que Tini designe, como un abogado o un contador, aunque no quedarían directamente a nombre de la cantante.

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Una disputa que venía de meses atrás

El conflicto familiar se hizo público hace varios meses, cuando la cantante decidió dejar de trabajar con su padre, quien durante 15 años estuvo al frente de la representación y de distintos aspectos administrativos de su carrera. En ese momento se informó que Tini había pedido una auditoría privada para revisar sus ingresos, contratos y sociedades comerciales, un proceso que puso bajo la lupa la administración de su patrimonio.

Desde entonces, las versiones sobre la relación entre la artista y su familia no dejaron de multiplicarse. La cantante, por su parte, ha mantenido un perfil bajo frente a la polémica y no ha entregado públicamente detalles sobre el acuerdo.

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Un momento de cambios personales

La noticia llega en un momento de grandes cambios para la cantante. Según se ha informado en medios argentinos, Tini planea casarse con el futbolista Rodrigo de Paul el próximo 19 de diciembre, en una celebración que, de acuerdo con lo que ha contado la periodista Yanina Latorre, tendría una puesta en escena inspirada en el cine, pensada como si fuera un espectáculo y en la que la propia artista estaría involucrada en cada detalle.

Mientras se completan los trámites pendientes, los seguidores de la cantante esperan que ella o su entorno se pronuncien sobre el supuesto acuerdo. Por ahora, los porcentajes del reparto provienen de lo dicho en televisión por el periodista, y no de un comunicado de las partes involucradas, por lo que podrían cambiar a medida que se conozcan más detalles.

La reacción en redes no se hizo esperar. Entre los comentarios a la información, muchos usuarios se preguntaron por qué se habría incluido en el reparto a la madre y al hermano de la cantante, un debate que se sumó a las miles de reacciones que generó el tema en plataformas digitales durante este viernes.

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