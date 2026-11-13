Marta Gómez. Foto: Monica Schipper/Getty Images para The Latin Recording Academy, material de prensa.

Resumen: Marta Gómez y Cantoalegre, de Medellín, ganaron el Latin Grammy 2026 a Mejor Álbum de Música Infantil por Mil secretos. La Academia Latina confirmó el premio al disco, dedicado a la poesía y la imaginación infantil. Según su equipo de prensa, es el segundo Latin Grammy de la cantautora, después del obtenido en 2014 por Coloreando.

Marta Gómez y Cantoalegre, de Medellín, ganaron el Latin Grammy 2026 a Mejor Álbum de Música Infantil por Mil secretos, según confirmó la Academia Latina de la Grabación. El reconocimiento, entregado el jueves 12 de noviembre, pone el foco en una producción que reúne la escritura de la cantautora colombiana con las voces de un proyecto musical dedicado a las infancias.

El premio llega para un disco que encuentra historias en la naturaleza, el tiempo y las preguntas de todos los días. De acuerdo con el comunicado de prensa de la artista, la propuesta busca acompañar la curiosidad de los niños y abrir espacio a la poesía, sin perder el vínculo con los sonidos latinoamericanos que han marcado su carrera.

«Mil secretos», un encuentro entre Marta Gómez y Cantoalegre

La producción fue grabada junto al coro Cantoalegre de Medellín. En sus canciones aparecen imágenes que parten de lo cotidiano: un caracol que lleva su casa, una flor que recibe la lluvia y un tiempo que parece cambiar de velocidad. Son escenas con las que el álbum invita a observar el entorno desde las preguntas y la imaginación infantil.

El comunicado presenta ese universo como una invitación a conservar la capacidad de asombro. En lugar de alejarse de los pequeños descubrimientos, las canciones los convierten en el punto de partida de sus relatos. Así, la alianza entre la cantautora y el coro se desarrolla alrededor de la sensibilidad, el juego y la posibilidad de imaginar otras maneras de contar lo que ocurre cerca.

La Academia reconoció el trabajo de Cantoalegre y Marta Gómez como artistas del álbum. La distinción no corresponde a una canción individual, sino a la producción Mil secretos, que figura en el listado oficial de ganadores de la edición número 27 de los Latin Grammy.

Marta Gómez y Lulu Vieira. Foto: Monica Schipper/Getty Images para The Latin Recording Academy, material de prensa.

El segundo Latin Grammy de la cantautora colombiana

Según la información difundida por su equipo de prensa, este es el segundo Latin Grammy de Marta Gómez. El antecedente se remonta a 2014, cuando ganó con Coloreando: Traditional Songs for Children in Spanish, también en una categoría dedicada a la música para niños. Ese premio está registrado en el archivo de la Academia Latina de la Grabación.

La relación de la artista con ese público, por tanto, ya tenía un reconocimiento previo en la premiación. Doce años después de aquel triunfo, Mil secretos vuelve a situar una de sus producciones infantiles entre las ganadoras, esta vez a partir del trabajo compartido con Cantoalegre.

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Su recorrido en los Latin Grammy incluye, además, nominaciones por discos como Este instante, en Mejor Álbum Cantautor; La alegría y el canto, en Mejor Álbum Folclórico, y Filarmónico 20 años, en Mejor Álbum de Pop Vocal Tradicional. Son trabajos que permiten seguir distintas etapas de una carrera que se ha movido entre la canción de autor y las músicas de raíz.

Marta Gómez. Foto: Monica Schipper/Getty Images para The Latin Recording Academy, material de prensa.

Un reconocimiento con participación de Medellín

La presencia de Cantoalegre aporta el vínculo de Medellín con este premio. El proyecto musical comparte el crédito del disco ganador con Marta Gómez y forma parte de una producción que lleva la creación para la infancia a una de las principales vitrinas de la música latina.

En la misma categoría también estaban nominados ¡A jugar!, de Danilo & Chapis; Mardearena, de Magdalena Fleitas; Aprendo jugando, de OTA El Hipopótamo, y Dinosaurios: una travesía cretácica, de Tu Rockcito. La lista oficial confirmó finalmente a Mil secretos como el álbum ganador.

El equipo de la cantautora destaca que su trayectoria supera los 25 años y reúne más de 200 canciones compuestas. Su obra combina elementos del jazz y el folclor latinoamericano con letras en las que aparecen la memoria, la sensibilidad social y la poesía. En esta ocasión, ese camino se encuentra con el trabajo de Cantoalegre para poner a las infancias en el centro de la celebración.

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Más sobre la artista: Marta Gómez y el recorrido por su carrera en «Letra y Música».