Así es «The Radiance of an Eternal Legacy», la nueva corona del Miss Universo con 3.150 diamantes

Resumen: La organización del Miss Universo presentó «The Radiance of an Eternal Legacy», la nueva corona de la edición 75 del certamen: 3.150 diamantes engastados en oro blanco de 18 quilates, con diseño del joyero venezolano George Wittels, el primer latinoamericano en crear la corona oficial. La ganadora se conocerá el 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico, donde Colombia competirá con la risaraldense María Alejandra López Pérez, que busca la tercera corona universal para el país.

La organización del Miss Universo reveló la noche de este jueves 12 de noviembre la corona que lucirá la ganadora de la edición 75 del certamen, que se celebrará en Puerto Rico. La pieza se llama «The Radiance of an Eternal Legacy» («El resplandor de un legado eterno») y está engastada con 3.150 diamantes.

El anuncio se hizo a través de la cuenta oficial de Instagram del concurso, con un video en el que la corona aparece sobre una base en tonos azules. «3.150 diamantes, 75 años de historia y una corona extraordinaria que celebra el pasado, el presente y el futuro del Miss Universo. Una nueva era comienza», escribió la organización junto a la publicación, que en pocas horas acumuló decenas de miles de reacciones.

De acuerdo con reportes de prensa internacional, la corona fue elaborada en oro blanco de 18 quilates y su diseño corrió por cuenta del joyero venezolano George Wittels, en colaboración con la casa de alta joyería parisina Maison d’OR. Wittels, con más de 31 años de trayectoria en la alta joyería, se convierte así en el primer latinoamericano en diseñar la corona oficial del Miss Universo. El artista contó que se inspiró en las bodas de diamante que celebra el certamen, pues la edición de este año conmemora los 75 años del concurso.

La pieza guarda un significado especial en su parte central: tres diamantes prominentes representan el pasado, el presente y el futuro del Miss Universo. Los dos diamantes laterales rinden homenaje a las mujeres que marcaron la historia del certamen y a las que hoy hacen la diferencia en el mundo, mientras que el diamante central simboliza a la próxima generación de mujeres empoderadas que llevará la corona.

«Esta corona es un tributo a nuestra historia, pero más importante aún, celebra a las mujeres que han llevado nuestro título, sus historias, su impacto global y las nuevas generaciones que continuarán ese legado», afirmó Ronald Day, CEO de la organización del Miss Universo, durante la presentación.

La revelación se hizo en The Miss Universe Experience, el evento que el certamen habilitó en el centro comercial Plaza Las Américas de San Juan, donde el público puede visitar de forma gratuita una exhibición con 18 coronas históricas y objetos memorables de las ediciones anteriores. Según la organización, la muestra ya ha recibido a más de 27.700 visitantes y hace parte de la serie de actividades con las que Puerto Rico vive la cuenta regresiva del concurso.

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La nueva corona hará su gran debut en la noche de coronación del próximo 24 de noviembre de 2026, en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, cuando la mexicana Fátima Bosch, actual soberana universal, entregue el título a su sucesora. Más de 100 candidatas de todos los continentes disputan esta edición, una de las más grandes de la historia del certamen.

Colombia tendrá en la contienda a María Alejandra López Pérez, representante de Risaralda, una ingeniera industrial de 32 años que fue elegida el pasado 10 de octubre en Barranquilla tras más de una década de recorrido en los reinados de belleza. La pereirana llega a Puerto Rico ubicada en varias listas de favoritas de los observadores del certamen y buscará la tercera corona universal para el país, después de los triunfos de Luz Marina Zuluaga en 1958 y de Paulina Vega en 2014.

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Con la corona ya revelada, las candidatas continúan su agenda de actividades en Puerto Rico rumbo a la noche final, en la que se conocerá quién será la primera mujer en lucir «The Radiance of an Eternal Legacy» como nueva soberana universal.

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