Bizarrap anuncia el fin de sus Music Sessions: la entrega 66 cerrará el proyecto

La de Shakira es una de las colaboraciones más exitosas del argentino. Foto: redes sociales

Resumen: Bizarrap anunció durante los Latin Grammy 2026 que sus Music Sessions terminarán con la entrega 66. El productor recibió el premio a Mejor Canción Urbana junto a Daddy Yankee. No reveló la fecha ni el artista de la última colaboración y defendió el espacio del formato para talentos nuevos y consagrados.

Bizarrap anunció que sus Music Sessions están llegando a su fin. El productor argentino hizo la revelación durante su discurso en los Latin Grammy 2026, después de recibir el premio a Mejor Canción Urbana por su colaboración con Daddy Yankee, según las declaraciones recogidas por La Nación y Milenio. La noticia puso el foco en el futuro de una serie que reunió a figuras de distintos géneros y países frente a su micrófono.

El anuncio ocurrió este jueves 12 de noviembre en Las Vegas. Lo que comenzó como un agradecimiento por el gramófono terminó con una referencia al cierre de la etapa más reconocible de su carrera. La sesión número 66 será la última de este proyecto, de acuerdo con los reportes sobre su intervención durante la ceremonia.

Por ahora, eso no significa que las sesiones desaparezcan de manera inmediata. Tampoco se anunció en esas declaraciones el nombre del artista que protagonizará la última colaboración ni una fecha de estreno para esa entrega. La expectativa se concentra, precisamente, en cómo completará el productor el camino hasta ese cierre.

El anuncio que hizo Bizarrap al recibir el Latin Grammy

Bizarrap comenzó reconociendo la confianza de Daddy Yankee, con quien grabó la colaboración premiada. Luego explicó el lugar que las sesiones ocupan en su vida: «Bizarrap Music Sessions es el proyecto más importante de mi vida y ahora está llegando a su fin», expresó, según la transcripción publicada por La Nación.

El argentino también recordó lo que sintió cuando vio al referente del reguetón grabando en su estudio. Durante el agradecimiento contó que le resultaba difícil creer que el puertorriqueño estuviera usando su micrófono y reconoció que recordar ese momento todavía lo emocionaba. Así, la noticia sobre el futuro del formato quedó ligada a una colaboración que acababa de recibir un reconocimiento de la Academia Latina de la Grabación.

La canción ganadora lleva el nombre de «Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66». El encuentro entre ambos artistas formó parte de una semana especialmente importante para el puertorriqueño, homenajeado como Persona del Año 2026 en Las Vegas, un reconocimiento sobre el que Minuto30 ya había contado los detalles.

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Qué significa la numeración /66

La referencia al número 66 no apareció por primera vez en el escenario de los premios. Según los reportes de Milenio y Excélsior, desde finales de 2025 el productor comenzó a incorporar esa terminación a la numeración de sus lanzamientos. El detalle había abierto preguntas entre quienes siguen sus colaboraciones y buscaban entender si existía un límite previsto para la serie.

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Su intervención en la gala dio una respuesta sobre el destino de ese formato. Entre las entregas recientes mencionadas por esos medios figura la colaboración con Myke Towers, identificada como 42/66. Sin embargo, la numeración de una sesión no equivale a un calendario de lanzamientos: el anuncio no detalló fechas para los próximos estrenos.

Un formato que reunió a Shakira y a otras figuras

Las sesiones se convirtieron en el sello del productor argentino Gonzalo Julián Conde. Por ese espacio pasaron artistas como Shakira, Quevedo, Residente, Peso Pluma, Rauw Alejandro y Natanael Cano, de acuerdo con el repaso de Excélsior. Cada colaboración puso una voz diferente al frente de una producción identificada con el nombre de Bizarrap.

Durante su discurso, el argentino defendió esa idea de abrir espacio a intérpretes en distintas etapas de sus carreras. Explicó que el formato buscó darles identidad y un lugar tanto a quienes comenzaban como a figuras ya consolidadas. Antes de despedirse, llamó a mantener las oportunidades para los artistas jóvenes.

El cierre anunciado corresponde a las Music Sessions. En las declaraciones citadas no habló de un retiro de la música ni presentó ese final como el término de su carrera. Queda por conocer quiénes participarán en las próximas entregas y cómo será la despedida de una de sus series más conocidas.

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