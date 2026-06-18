Captura de video de la "confesión" de Greeicy, que sería una "mentira blanca" y que salpica a Mike Bahía, a Tini e incluso al futbolista argentino De Paul

Resumen: El objetivo era inventar una historia escandalosa para luego recortar ese fragmento, publicarlo en redes y comprobar qué tan viral y creíble podía llegar a ser la mentira.

¿Y así pide respeto por su vida privada? Fuerte declaración de Greeicy que salpica a Mike Bahía y a Tini

Recientemente, ha comenzado a circular un polémico fragmento en redes sociales donde la cantante colombiana Greeicy Rendón «confiesa» haber terminado su relación con Mike Bahía tras enamorarse de la artista argentina Tini Stoessel. Sin embargo, antes de encender las alarmas, es fundamental aclarar que todo se trata de un experimento mediático y una noticia falsa fabricada a propósito por la propia artista colombiana.

El origen de la falsa confesión

La controversial declaración nació durante el episodio final de la temporada del exitoso e irreverente podcast español Kapra Diner, conducido por Andoni Valdivieso Galardi.

Durante la entrevista, que duró poco más de una hora, el presentador y la cantante acordaron de manera premeditada realizar un ejercicio de actuación. El objetivo era inventar una historia escandalosa para luego recortar ese fragmento, publicarlo en redes y comprobar qué tan viral y creíble podía llegar a ser la mentira.

La controversia: ¿Broma inocente o falta de respeto?

El gran problema radica en que el reel compartido en Instagram no incluye ninguna aclaración, ni en el video ni en el texto que lo acompaña. Si el usuario no va a buscar el podcast y ve la hora completa de entrevista, asumirá que la noticia es completamente real. Esto ha generado un debate sobre la responsabilidad de los creadores de contenido y los propios artistas:

Doble moral frente a la desinformación: Resulta paradójico para muchos que los artistas, quienes constantemente exigen respeto por su vida privada y condenan fuertemente los chismes irresponsables o los montajes de inteligencia artificial, se presten para crear y difundir fake news solo para ganar visualizaciones.

Daño colateral a terceros: La «mentira blanca» no solo juega con la relación de Greeicy y Mike Bahía, sino que involucra directamente a Tini Stoessel y a su prometido, el futbolista Rodrigo de Paul, quien justo en este momento se encuentra concentrado jugando con la selección de Argentina la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Reacción del público: Mientras que algunos seguidores lo tomarán con humor, una gran parte de la audiencia percibe esta estrategia como una falta de sensibilidad y de respeto hacia los fans que se preocupan genuinamente por sus ídolos.