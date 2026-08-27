Resumen: Tini Stoessel solicitó una auditoría privada a las cuentas y contratos que su padre, Alejandro Stoessel, administró durante 15 años como su representante. La investigación busca esclarecer inconsistencias en sus ingresos y empresas vinculadas a su carrera, que maneja un patrimonio estimado en hasta 70 millones de dólares. El conflicto ha impactado fuertemente a su familia, mientras la cantante mantiene silencio público.

¡Escándalo millonario! Tini rompe con vínculos con su padre tras descubrir que no tenía control de sus ganancias

Tini Stoessel atraviesa un complejo momento familiar y profesional. La cantante argentina decidió dejar de trabajar con su padre, Alejandro Stoessel, quien durante 15 años estuvo al frente de la representación y de distintos aspectos administrativos de su carrera.

La decisión se produjo después de que la artista solicitara una auditoría privada para revisar la manera en que se manejaron sus ingresos, contratos y sociedades comerciales. La investigación habría revelado interrogantes sobre el nivel de participación y control que Tini tenía sobre las estructuras encargadas de administrar los recursos generados por su actividad artística.

Según información publicada por medios argentinos y recogida por Infobae, fue la propia cantante quien pidió revisar su situación patrimonial y las sociedades vinculadas con su carrera. Hasta hace aproximadamente tres meses, esas estructuras estaban bajo la gestión de su padre.

Uno de los principales asuntos que ahora estudia su equipo legal es la forma en que fueron administradas las empresas relacionadas con sus derechos económicos, contratos comerciales, imagen y espectáculos. La revisión también incluye acuerdos firmados durante los años en los que Alejandro Stoessel ejerció como representante.

Tini habría logrado acceder a una cuenta a su nombre en junio

De acuerdo con la información conocida, Tini habría podido acceder en junio de 2026 a una cuenta bancaria a su nombre. Sin embargo, varios contratos celebrados antes de ese momento continuarían vinculados con sociedades cuya administración está siendo analizada.

Esta situación llevó a los abogados de la artista a revisar los compromisos profesionales ya adquiridos y determinar bajo qué figuras legales fueron establecidos. El objetivo sería establecer qué control puede ejercer Tini sobre los negocios derivados de su trabajo y cómo quedarán manejados los ingresos futuros.

El caso ha estado acompañado de cifras millonarias difundidas por distintos medios argentinos. Una de ellas estima que alrededor de 70 millones de dólares estarían relacionados con el patrimonio generado durante la carrera de la cantante.

No obstante, esta cantidad no ha sido respaldada públicamente con documentación, por lo que debe entenderse como una estimación publicada en medio de la controversia y no como una cifra confirmada oficialmente por Tini, su familia o sus representantes legales.

El límite de sus tarjetas despertó dudas sobre su autonomía financiera

Entre las versiones que más repercusión han tenido se encuentra la revelada por la periodista Noelia Antonelli, de Telefé, quien afirmó que Tini tenía un límite de 5.000 dólares mensuales en sus tarjetas de crédito, cuya administración habría estado en manos de su familia.

Según las informaciones difundidas, una compra que la artista intentó realizar habría despertado dudas sobre las restricciones que tenía para utilizar su dinero. A partir de ese momento, habría comenzado a cuestionar con mayor profundidad la manera en que se manejaban sus finanzas.

Antonelli también habló de las cifras relacionadas con la gira FUTTTURA. Según su versión, el espectáculo habría generado decenas de millones de dólares y Tini habría recibido directamente una cantidad considerablemente menor.

Sin embargo, estos datos forman parte de las informaciones difundidas por periodistas y medios argentinos y no han sido confirmados públicamente por la cantante.

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Contratos y proyectos futuros están bajo la lupa

La auditoría no solo estaría centrada en los recursos generados durante los últimos años. El equipo jurídico de Tini también revisa contratos y acuerdos relacionados con futuras producciones, espectáculos y otros negocios.

Este punto es especialmente importante porque algunos compromisos profesionales podrían haber sido firmados a través de sociedades administradas anteriormente por su padre. La revisión busca determinar qué cambios serían necesarios para que la cantante pueda tener una participación directa en las decisiones y en los beneficios derivados de esos acuerdos.

Entre las empresas mencionadas en las informaciones publicadas se encuentra QVT Management, una firma con sede en Estados Unidos que habría estado relacionada con la facturación de acuerdos comerciales vinculados con la imagen de Tini.

Según los reportes, Alejandro Stoessel y Francisco Stoessel aparecen relacionados con esa estructura empresarial. El alcance de esas relaciones y la situación de los contratos forman parte de los aspectos que actualmente están siendo analizados.

El conflicto también habría afectado a la familia

La ruptura profesional con su padre habría tenido consecuencias en el ámbito personal. El periodista Gustavo Méndez, de Canal Trece, afirmó que la relación entre la cantante y Alejandro Stoessel sería “nula”.

También han surgido versiones sobre un posible distanciamiento con otros integrantes de su familia, quienes habrían participado en diferentes aspectos de la empresa familiar.

Hasta el momento, Tini no ha realizado declaraciones públicas detalladas sobre el conflicto ni ha confirmado cómo se encuentra actualmente su relación con sus padres.

La controversia coincide con una etapa importante en su vida personal, marcada por su relación con el futbolista argentino Rodrigo De Paul y los preparativos de su matrimonio. Algunos medios también han difundido información sobre posibles tensiones familiares relacionadas con esta nueva etapa, aunque estas versiones tampoco han sido confirmadas directamente por la artista.

Por ahora no existe una decisión judicial sobre el caso

Aunque algunas publicaciones han hablado de un posible fraude o de presuntas irregularidades en el manejo de los recursos, la información conocida hasta ahora se encuentra en proceso de revisión.

La auditoría privada tiene como objetivo establecer cómo fueron administrados los ingresos y cuál era la participación real de Tini en las sociedades y negocios relacionados con su carrera. Por el momento, no se conoce una decisión judicial que determine responsabilidades sobre el manejo de su patrimonio.

Tampoco existe una declaración pública de la cantante en la que acuse formalmente a su padre de haber cometido un delito.

Mientras su equipo legal analiza la documentación, Tini continúa con sus compromisos profesionales y los proyectos previstos para esta etapa de su carrera. El caso representa un cambio significativo para una artista cuya trayectoria estuvo acompañada durante 15 años por la gestión de su propio padre.

Por ahora, los resultados de la auditoría y las decisiones que puedan tomarse posteriormente serán determinantes para conocer el verdadero alcance de la controversia y cómo quedará organizada, en adelante, la administración de la carrera y el patrimonio de Tini Stoessel.