¡Avril Lavigne es mamá! La cantante anunció el nacimiento de su primera hija con emotivas fotos

Fotos: Instagram

Resumen: Avril Lavigne, de 42 años, anunció este viernes en Instagram el nacimiento de su primera hija con tres fotos en blanco y negro y un mensaje que alude a su éxito «Girlfriend». La cantante no reveló el nombre de la bebé, la fecha del nacimiento ni la identidad de su pareja.

Avril Lavigne es mamá. La cantante canadiense, de 42 años, sorprendió a sus seguidores este viernes 13 de noviembre al anunciar el nacimiento de su primera hija, una noticia inesperada para muchos, ya que hasta ahora no había hecho público que estaba embarazada.

La intérprete lo hizo a través de su cuenta oficial de Instagram, con una publicación acompañada de una serie de fotografías en blanco y negro y un mensaje que hace guiño a uno de sus grandes éxitos: «Our Mini Fucking Princess has arrived», que en español se traduce como «Nuestra mini princesa ha llegado». La frase hace referencia a la letra de «Girlfriend», su sencillo de 2007 que alcanzó el primer lugar de la lista de Billboard, según informó la agencia EFE.

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Las fotos con las que presentó a su hija

Las imágenes compartidas por la cantante muestran distintos momentos íntimos de la llegada de la bebé. En la primera, la mano de la artista aparece junto a la mano de su pareja, sosteniendo entre las dos la pequeña mano de la recién nacida.

En la segunda fotografía, Avril abraza contra su pecho a su hija, quien viste un traje con estampado de leopardo y un pequeño lazo en la cabeza. La cantante la sostiene con ternura, con la mirada baja y el rostro muy cerca de la bebé.

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La tercera imagen no muestra personas: aparecen tres pares de zapatillas Vans de cuadros blancos y negros sobre una patineta, dos de adulto y uno de bebé, que corresponderían a la cantante, a su pareja y a la pequeña. Un detalle que, según algunos medios, es un guiño a la estética pop punk que ha acompañado la carrera de la artista desde sus inicios.

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Lo que se mantiene en reserva

Avril Lavigne decidió mantener en privado varios datos. En la publicación no reveló el nombre de la niña ni la fecha exacta del nacimiento, y tampoco la identidad de su pareja, de quien no se conoce el nombre. De acuerdo con los medios que replicaron la noticia, la cantante tampoco ha informado si cambiará sus compromisos profesionales o si tiene previsto hacer una pausa en su carrera tras convertirse en madre.

De acuerdo con la agencia EFE, el embarazo se mantuvo en secreto hasta este anuncio: la cantante no había hecho pública su gestación ni había dado señales previas en sus redes, razón por la cual la noticia tomó por sorpresa tanto a sus seguidores como a la prensa de espectáculos.

La artista había estado en silencio en sus redes sociales durante 2026, por lo que el anuncio tomó por sorpresa a sus seguidores, que ahora se preguntan cuándo se conocerán más detalles de la recién nacida.

Una nueva etapa para la cantante de «Complicated»

Con 42 años, la intérprete de éxitos como «Complicated» y «Sk8er Boi» vive así una etapa distinta en su vida personal. Según se ha informado, la bebé es su primera hija conocida públicamente: la cantante estuvo casada anteriormente con Deryck Whibley, vocalista de Sum 41, y con Chad Kroeger, integrante de Nickelback, y de esas uniones no nacieron hijos.

La publicación superó el millón de «me gusta» en cuestión de horas y tiene los comentarios limitados.

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Por ahora, el mensaje de la cantante y las tres fotografías son la única información oficial sobre el nacimiento. Cualquier detalle adicional, como el nombre de la niña o la fecha en la que nació, dependerá de lo que la propia artista decida compartir en los próximos días con sus millones de seguidores en el mundo.

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