Texas ejecutó a John Allen Rubio, condenado por matar y decapitar a tres niños en 2003

Resumen: John Allen Rubio, condenado por apuñalar y decapitar a tres niños en Brownsville en 2003, fue ejecutado este jueves en Texas; horas antes, Oklahoma ejecutó a James Pavatt, en una jornada que elevó a 37 las ejecuciones del año en Estados Unidos.

Minuto30.com .- John Allen Rubio, de 46 años, fue ejecutado este jueves en la noche en Texas tras ser condenado por apuñalar y decapitar a tres niños pequeños en 2003, en un caso que conmocionó a la ciudad fronteriza de Brownsville, informó la agencia The Associated Press (AP).

Rubio fue declarado muerto a las 6:47 p. m. después de recibir una inyección letal en la prisión estatal de Huntsville. Según el parte de AP, un médico certificó su muerte 21 minutos después de que comenzara la aplicación del sedante pentobarbital.

Antes de morir, y tras una breve oración de un consejero espiritual, Rubio agradeció a sus amigos y familiares por su «amor y comprensión» y aseguró que ya no era la misma persona de antes. También agradeció al personal de la prisión por acercarlo a Dios y expresó su amor por su pareja, Ángela Camacho, quien cumple cadena perpetua por su participación en los asesinatos.

«Quiero pedir perdón a la familia de mi esposa. No puedo cambiar el pasado, pero puedo decirles que mi vida está por terminar», dijo, según AP. «En un momento estaré con mis hijos. Estoy listo para ir al cielo y estar con mi señor y salvador».

John Allen Rubio. Foto: Departamento de Justicia Penal de Texas vía AP

El crimen que estremeció a Brownsville

Rubio y Camacho fueron acusados de matar a Julissa Quesada, de 3 años; John E. Rubio, de 14 meses, y Mary Jane Rubio, de apenas 2 meses, en el apartamento sin ventanas que compartían en Brownsville, en la frontera de Texas con México. De acuerdo con los expedientes judiciales citados por la agencia, Rubio no era el padre biológico de los dos niños mayores, pero los criaba como si fueran suyos.

El crimen, cometido el 11 de marzo de 2003, marcó tan profundamente a la ciudad que el edificio de apartamentos fue demolido y el terreno se transformó en un parque y un huerto comunitario. Este jueves, la Fiscalía del condado de Cameron anunció una vigilia con velas en ese parque en memoria de los tres niños, reportó la cadena KRGV.

Camacho se declaró culpable y recibió cadena perpetua. La primera condena de Rubio fue anulada por una corte de apelaciones, que consideró que las declaraciones de Camacho se habían admitido indebidamente como prueba. En un segundo juicio, en 2010, Rubio alegó demencia, pero fue declarado culpable nuevamente y condenado a muerte.

Peritos de la defensa le diagnosticaron esquizofrenia paranoide, un diagnóstico que los expertos de la fiscalía rechazaron. Rubio sostuvo en varias ocasiones que los niños estaban poseídos y que él era el «elegido» para salvar al mundo, mientras que la fiscalía argumentó que la pareja los mató en medio de dificultades económicas.

La Corte de Apelaciones Penales de Texas negó su última apelación el pasado 5 de noviembre y la Junta de Indultos y Libertad Condicional le negó el indulto de manera unánime el martes, según los medios Texas Tribune y UPI.

Horas antes, otra ejecución en Oklahoma

El mismo jueves, Oklahoma ejecutó a James Pavatt, de 73 años, por el asesinato a tiros ocurrido en 2001 de Rob Andrew, un ejecutivo de publicidad de 39 años y exesposo de Brenda Andrew, mujer con la que Pavatt tenía una relación. Ella también fue condenada por el crimen y es la única mujer que permanece en el corredor de la muerte de Oklahoma, señaló AP.

Las ejecuciones de este jueves fueron las número 36 y 37 del año en Estados Unidos, que va camino de superar las 40 por segundo año consecutivo, un ritmo impulsado por Florida. La pena de muerte volvió al centro del debate tras la ejecución fallida de Christa Pike en Tennessee en septiembre, y después de que el gobernador de California, Gavin Newsom, anunciara la semana pasada que conmutará cientos de penas de muerte antes de dejar el cargo en enero, lo que expertos califican como la mayor clemencia masiva en la historia del país.

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