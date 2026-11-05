¡Uy! Gavin Newsom conmuta las 548 penas de muerte de California por cadena perpetua

Resumen: Gavin Newsom anunció este jueves que conmutará las 548 penas de muerte vigentes en California por cadena perpetua sin libertad condicional. La decisión la hizo en una carta abierta a los californianos, en los últimos meses de su mandato. California no ejecuta a ningún reo desde 2006 y en 2019 Newsom ya había ordenado una moratoria. Lo sucederá el también demócrata Xavier Becerra.

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció este jueves que conmutará todas las condenas a muerte vigentes en su estado, 548 en total, por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La medida llega en los últimos meses de su mandato y la propia oficina del gobernador la presentó como una de las decisiones más difíciles de su carrera política.

El anuncio lo hizo a través de una carta abierta dirigida a los residentes de California y difundida por su oficina. «Mi decisión de hoy llega después de casi tres décadas de oponerme abiertamente, como funcionario electo, a las ejecuciones autorizadas por el estado», escribió Newsom.

«Tomo esta medida porque creo firmemente que el asesinato sancionado por el Estado es incompatible con los valores de California, socava los cimientos de nuestro sistema legal y nos menoscaba a todos», agregó el gobernador en la carta, en la que defendió que la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional es el castigo más severo que el estado puede imponer legalmente y aplicar éticamente.

Newsom también dejó un mensaje para los deudos de quienes sufrieron los crímenes de los condenados: «Ahora podemos dejar que estos delincuentes mueran en el anonimato mientras nosotros recordamos y honramos para siempre a las víctimas».

«Tras casi 30 años en el ejercicio público, he llegado a comprender los límites de lo que el gobierno puede lograr con Justicia», señaló Newsom en otro pasaje de la carta, en la que reconoció que muchos californianos creen que quienes cometen crímenes brutales merecen morir, pero aseguró haber llegado a la conclusión de que «el estado no puede, moralmente, matarlos».

¿Cómo puede hacerlo?

La Constitución de California confiere al gobernador la facultad de conceder clemencia, que incluye la conmutación de penas y los indultos. Según los reportes sobre la medida, algunos de los casos requerirán la aprobación de un tribunal, mientras que en otros bastará con la orden del gobernador para que las sentencias queden convertidas en cadenas perpetuas.

En su carta, Newsom sostuvo que, según todos los indicadores, el sistema de California para administrar la pena de muerte «es un fracaso»: a su juicio no se ha aplicado ni puede aplicarse de manera justa, lo que ha dado lugar a la condena de personas inocentes.

Un estado que no ejecuta desde hace 20 años

En la práctica, la decisión es en gran parte simbólica: California no ejecuta a ningún reo desde 2006. Solo 13 reclusos han sido ejecutados desde que los votantes aprobaron el restablecimiento de la pena capital en el estado en 1978. Además, en 2019 el propio Newsom había ordenado una moratoria de las ejecuciones, en un estado que históricamente ha tenido la mayor población de reclusos en el corredor de la muerte de Estados Unidos.

Expertos citados por medios estadounidenses señalan que la medida podría ahorrar millones de dólares en costos judiciales cada año, por los largos y costosos procesos de apelación que implica cada condena a muerte.

Último tramo de su gobierno

Newsom, el líder demócrata del estado más poblado de Estados Unidos, apura sus últimos meses en el cargo mientras su nombre suena como un posible aspirante a la presidencia en 2028. Lo sucederá el también demócrata Xavier Becerra, quien se impuso en la contienda en las elecciones de medio mandato del martes.

Con la conmutación, los 548 condenados que esperaban su ejecución pasarán a cumplir cadena perpetua sin posibilidad de salir en libertad condicional. La decisión se conoce cuando en varios países de la región el debate sobre los castigos para los criminales más peligrosos sigue abierto; en Colombia, por ejemplo, la pena de muerte está abolida desde 1910.

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