Foto: Redes Sociales

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Cancillería y el Consulado de Colombia en Nueva York confirmaron que tres colombianos murieron en el desplome de un edificio en Brooklyn: dos menores y un adulto. Una ciudadana colombiana resultó herida y recibe atención médica. El Consulado mantiene contacto con las autoridades locales y brinda asistencia y acompañamiento a los familiares de los afectados.

¡Atención! Cancillería confirma que son tres los colombianos muertos en el desplome del edificio de Nueva York

La Cancillería confirmó la muerte de tres colombianos tras el desplome de un edificio en Brooklyn, Nueva York. El Consulado de Colombia en esa ciudad informó lo siguiente:

Frente a la situación registrada este miércoles 11 de noviembre de 2026, tras el desplome de un edificio en Brooklyn, NY, el Consulado de Colombia en Nueva York se permite informar que:

El Consulado expresa su solidaridad y profundo pesar a los familiares de las víctimas mortales y a todas las personas afectadas por esta tragedia.

Entre las personas fallecidas se encuentran tres ciudadanos colombianos: dos menores de edad y un adulto. Asimismo, una ciudadana colombiana resultó herida y recibe atención médica.

El cónsul general de Colombia en Nueva York, Camilo Louis, y su equipo mantienen un seguimiento permanente de la situación y están en comunicación con las autoridades locales.

De igual manera, el Consulado mantiene contacto con los familiares de los connacionales afectados, brindándoles asistencia y acompañamiento en este difícil momento.

El Consulado de Colombia en Nueva York reitera sus más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas.

Nueva York, 12 de noviembre de 2026

Canales de atención de emergencia consular

El Consulado General de Colombia en Nueva York pone a disposición de los connacionales y sus familiares los siguientes canales de atención:

Línea de emergencia: +1 646 510 1182

Correo electrónico: cnuevayork@cancilleria.gov.co

Canal de atención de la Cancillería: contactenos@cancilleria.gov.co

Lea también: Suben a ocho los muertos por derrumbe en Brooklyn; una tormenta amenaza las labores de rescate

Comunicado del Consulado de Colombia en Nueva York